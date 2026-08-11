SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Regresa tras ocho años en el exterior: Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española

    El mediocampista surgido en Deportes Antofagasta es la flamante incorporación de los hispanos para el objetivo del ascenso. El jugador, otrora seleccionado chileno, retorna al fútbol criollo tras una carrera marcada por la irregularidad (entre Brasil y México) y sufrir dos veces una rotura de ligamentos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española. Foto: @UEoficial

    Con la ventana invernal de fichajes aún abierta, uno de los movimientos más resonantes del fútbol chileno se dio en la B. Unión Española, que tiene el anhelo de volver lo más rápido posible a Primera División, tiene como flamante incorporación a Ángelo Araos.

    El antofagastino llega a Plaza Chacabuco luego de quedar libre del Puebla de México, su último club. “Que se queden tranquilos, porque voy a poner todo de mi parte. Me voy a esforzar y me voy a dedicar mucho para ayudar a Unión a estar donde se merece, que es en Primera División”, dijo el futbolista. “En el fútbol brasileño aprendí mucho. El roce que tiene es muy bueno. En México el fútbol también es muy diferente y he aprendido bastante”, añadió.

    Este mediocampista ofensivo, surgido de Deportes Antofagasta, supo ser una de las apariciones más prometedoras del fútbol local, con un salto hacia el exterior y participaciones en la Roja. Estaba llamado a ser una de las caras del recambio del combinado nacional. Sin embargo, su carrera ha sido más zigzagueante que consolidada, además con el karma de las lesiones, que también mermaron su continuidad. Después de ocho años, vuelve al país para relanzar su carrera, en la Liga de Ascenso.

    En 2018 hay un punto de quiebre en su carrera. Deja el norte y llega a Universidad de Chile, donde jugó Copa Libertadores. En aquella época, el gerente deportivo de Azul Azul era Ronald Fuentes, ahora su DT en los hispanos. Su performance fue tan destacada que apenas duró seis meses en el elenco del chuncho. Brasil tocó la puerta. Corinthians desembolsó US$ 5 millones por la carta de Araos, correspondiente a la cláusula de salida.

    Eso sí, el diseño de la transferencia, que implicó primero un préstamo con opción de compra y, un año después, la ejecución de la opción de compra, no dejó conforme a los intereses del jugador. Tanto así que en 2020 presentó una demanda a la U.

    En el Timao no terminó de consolidarse y en 2019 salió cedido por primera vez, al Ponte Preta, de la Serie B. Jugó nueve partidos en el ascenso brasileño. Volvió a Corinthians, donde estuvo 2020 y 2021. Tras no ser considerado, surgió la opción de partir a México. A fines de 2021 se acordó su transferencia al Necaxa de México, luego de que el elenco paulista vendiera el 50% de los derechos económicos del volante en aproximadamente un millón de dólares.

    Ángelo Araos, en Atlético Goianiense. Foto: Gentileza Atlético Goianiense.

    En el Clausura 2022, jugó 474 minutos en 13 partidos de la Liga MX con los Hidrorrayos. Luego, en el Apertura del mismo año, sumó 950′ en 17 encuentros. Nuevamente, iba a quedar en una posición secundaria dentro de la plantilla y se le abrió la puerta de salida. Para el Clausura 2023 mexicano disputó solo 69′ en dos cotejos. En febrero de ese año, llegó otro cambio de club: volvió a Brasil, recalando en Atlético Goianiense, que estaba en la Serie B. Apenas un mes después de su llegada, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Afuera de las canchas por el resto de la temporada.

    En ese año, llegó a perderse 41 partidos. Para el año siguiente, la pesadilla se repetiría. En febrero de 2024, Araos sufrió la misma lesión. Fuera del fútbol casi 300 días. En 2025 tendría otro cambio de equipo. De Brasil a México. Tras jugar poco en Goianiense, fichó en el Puebla, donde jugó 168′ en cinco partidos del Apertura ’25 de la Liga MX. En la primera parte de 2026, jugó aún menos. En el Clausura ’26 completó apenas 84′ en cuatro encuentros con los Franjeados. Al cabo del primer certamen del año, quedó libre. Su último partido fue el 10 de abril (derrota con León, por el torneo azteca, donde jugó 11′).

    Donde se percibe la nueva realidad de Ángelo Araos es en su valorización. Tomando como referencia los datos de Transfermarkt, el peak de su cotización fue en septiembre de 2020, a los 23 años, cuando estaba en Corinthians. Ahí, su valor de mercado era de 5 millones de euros. Al día de hoy, está en los 550 mil.

    El exjugador de la U se convierte en una cara nueva para el plantel de Ronald Fuentes. Unión Española está en el noveno puesto del torneo de la B con 25 puntos en 18 encuentros, fuera de la zona de clasificación para la liguilla por el segundo ascenso. Está a nueve unidades del líder Cobreloa, que hoy estaría subiendo directo a la Liga de Primera 2027.

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de AscensoUnión EspañolaÁngelo AraosPueblaCorinthiansPonte PretaNecaxaAtlético Goianiense

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Operativo policial en La Legua permite desbaratar banda criminal vinculada al Cojo César: hay al menos 15 detenidos

    Yeomans marca diferencias con Martínez de cara a elecciones y propone un FA con mayor liderazgo: “Tiene que asumir un rol más protagónico”

    Lo más leído

    1.
    “Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

    “Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

    2.
    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    3.
    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    4.
    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    5.
    La reacción de Brayan Cortés tras enterarse del fichaje de Vozinha en Colo Colo

    La reacción de Brayan Cortés tras enterarse del fichaje de Vozinha en Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup
    Chile

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028
    Negocios

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028

    Google anuncia un nuevo cable submarino que conectará Chile con Panamá y República Dominicana

    Petróleo llega a su nivel más alto en lo que va de agosto ante menores expectativas de acuerdo en Ormuz

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”
    El Deportivo

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”

    A días del inicio del torneo: LaLiga se mantendrá en la misma cadena televisiva por las próximas seis temporadas

    El póker en Udinese, ante el Real Madrid y brillando en el Arsenal: revisa los mejores goles de Alexis Sánchez en Europa

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”
    Cultura y entretención

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Gayle Rankin, actriz de House of the Dragon: “Las mujeres quieren conectar con su bruja interior en el mundo actual”

    “Soda Stereo era una prisión para mí”: las diez frases que definieron a Gustavo Cerati

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump
    Mundo

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump

    Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños en EE.UU.

    La Justicia siria condena a muerte al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres