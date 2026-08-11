Regresa tras ocho años en el exterior: Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española

Con la ventana invernal de fichajes aún abierta, uno de los movimientos más resonantes del fútbol chileno se dio en la B. Unión Española, que tiene el anhelo de volver lo más rápido posible a Primera División, tiene como flamante incorporación a Ángelo Araos.

El antofagastino llega a Plaza Chacabuco luego de quedar libre del Puebla de México, su último club. “Que se queden tranquilos, porque voy a poner todo de mi parte. Me voy a esforzar y me voy a dedicar mucho para ayudar a Unión a estar donde se merece, que es en Primera División”, dijo el futbolista. “En el fútbol brasileño aprendí mucho. El roce que tiene es muy bueno. En México el fútbol también es muy diferente y he aprendido bastante”, añadió.

Este mediocampista ofensivo, surgido de Deportes Antofagasta, supo ser una de las apariciones más prometedoras del fútbol local, con un salto hacia el exterior y participaciones en la Roja. Estaba llamado a ser una de las caras del recambio del combinado nacional. Sin embargo, su carrera ha sido más zigzagueante que consolidada, además con el karma de las lesiones, que también mermaron su continuidad. Después de ocho años, vuelve al país para relanzar su carrera, en la Liga de Ascenso.

En 2018 hay un punto de quiebre en su carrera. Deja el norte y llega a Universidad de Chile, donde jugó Copa Libertadores. En aquella época, el gerente deportivo de Azul Azul era Ronald Fuentes, ahora su DT en los hispanos. Su performance fue tan destacada que apenas duró seis meses en el elenco del chuncho. Brasil tocó la puerta. Corinthians desembolsó US$ 5 millones por la carta de Araos, correspondiente a la cláusula de salida.

Eso sí, el diseño de la transferencia, que implicó primero un préstamo con opción de compra y, un año después, la ejecución de la opción de compra, no dejó conforme a los intereses del jugador. Tanto así que en 2020 presentó una demanda a la U.

En el Timao no terminó de consolidarse y en 2019 salió cedido por primera vez, al Ponte Preta, de la Serie B. Jugó nueve partidos en el ascenso brasileño. Volvió a Corinthians, donde estuvo 2020 y 2021. Tras no ser considerado, surgió la opción de partir a México. A fines de 2021 se acordó su transferencia al Necaxa de México, luego de que el elenco paulista vendiera el 50% de los derechos económicos del volante en aproximadamente un millón de dólares.

Ángelo Araos, en Atlético Goianiense. Foto: Gentileza Atlético Goianiense.

En el Clausura 2022, jugó 474 minutos en 13 partidos de la Liga MX con los Hidrorrayos. Luego, en el Apertura del mismo año, sumó 950′ en 17 encuentros. Nuevamente, iba a quedar en una posición secundaria dentro de la plantilla y se le abrió la puerta de salida. Para el Clausura 2023 mexicano disputó solo 69′ en dos cotejos. En febrero de ese año, llegó otro cambio de club: volvió a Brasil, recalando en Atlético Goianiense, que estaba en la Serie B. Apenas un mes después de su llegada, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Afuera de las canchas por el resto de la temporada.

En ese año, llegó a perderse 41 partidos. Para el año siguiente, la pesadilla se repetiría. En febrero de 2024, Araos sufrió la misma lesión. Fuera del fútbol casi 300 días. En 2025 tendría otro cambio de equipo. De Brasil a México. Tras jugar poco en Goianiense, fichó en el Puebla, donde jugó 168′ en cinco partidos del Apertura ’25 de la Liga MX. En la primera parte de 2026, jugó aún menos. En el Clausura ’26 completó apenas 84′ en cuatro encuentros con los Franjeados. Al cabo del primer certamen del año, quedó libre. Su último partido fue el 10 de abril (derrota con León, por el torneo azteca, donde jugó 11′).

Donde se percibe la nueva realidad de Ángelo Araos es en su valorización. Tomando como referencia los datos de Transfermarkt, el peak de su cotización fue en septiembre de 2020, a los 23 años, cuando estaba en Corinthians. Ahí, su valor de mercado era de 5 millones de euros. Al día de hoy, está en los 550 mil.

El exjugador de la U se convierte en una cara nueva para el plantel de Ronald Fuentes. Unión Española está en el noveno puesto del torneo de la B con 25 puntos en 18 encuentros, fuera de la zona de clasificación para la liguilla por el segundo ascenso. Está a nueve unidades del líder Cobreloa, que hoy estaría subiendo directo a la Liga de Primera 2027.