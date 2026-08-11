Martínez por elecciones del Frente Amplio: “El momento político nos requiere no encerrados en el Congreso”

La candidata a la presidencia del nuevo ciclo del Frente Amplio (FA), y actual timonel del partido, Constanza Martínez, abordó durante la mañana de este martes el futuro del Frente Amplio, señalando que “el momento político nos requiere no encerrados en el Congreso”.

En conversación con Radio Infinita, es que Martínez se refirió a las elecciones en donde se enfrenta a la diputada Gael Yeomans, apuntando que “creo que es bueno que haya una presidencia que le ponga todo el esfuerzo a construir partidos, a viajar por Chile, a poder ir a parar los comunales, a poder ir a escuchar a los concejales”.

“Creo que mi liderazgo tiene mucho que ver con este trabajo en grupo, el trabajo de un equipo de trabajo y también de síntesis, creo que ahí el partido requiere poder aprovechar sus potencialidades y ser capaces de pasar a este siguiente nivel ojalá coordinando mejor distintos espacios”, añadió.

Es así como Martínez mencionó que “el momento político nos requiere no encerrados en el Congreso que es una labor importante sin duda pero que hoy día teniendo minoría en la cámara necesitamos abrir un poco más la mirada y yo le he puesto mucho esfuerzo a estar presente por ejemplo en los espacios de coordinación de los alcaldes”

Martínez, también abordó la salida de militantes del partido destacando que “creo que más que ver el ingreso o salida particular es cómo fortalecemos, y está también dentro de nuestro programa, el cómo participar en el Frente Amplio de forma más fácil, más amable pensando en que también hay nuevas formas de participación digital”.

“Por eso tenemos que ser un partido más flexible, más abierto con nuevas formas de militancia que motive eventualmente a organizaciones sociales afines a que tengamos un trabajo coordinado no necesariamente se trata de la exclusiva militancia en los términos en que hoy día tenemos”, agregó.

Martínez y Yeomans se enfrentarán en las urnas el próximo 15 y 16 de agosto, en busca de liderar por los próximos dos años el Frente Amplio, previo a esto, ambas sostendrán un debate en en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el miércoles 12 de agosto a las 9:00 horas.

Agenda de seguridad del Gobierno

En la ocasión, Martínez además se refirió a la agenda de seguridad propuesta por el Gobierno, señalando que “la lucha contra el crimen organizado y la seguridad requiere un Estado bien aceitado, no solamente un ejecutivo con muchas facultades, que creo que es la línea que se ha ido tomando, sino más bien un Estado articulado que fortalezca el resto de los poderes del Estado”.

“En eso yo creo que la experiencia que hemos ido acumulando en el Frente Amplio desde el municipalismo es clave”, enfatizó.

Martínez además cuestionó las discusiones planteadas en términos de “blanco y negro”, apuntando que “se pueda distinguir a quienes no están haciendo bien su pega creo que es algo bueno y al rato de la discusión pública se ha planteado los blancos y negros, tú estás a favor o en contra de una institución en abstracto y creo que eso es problemático para poder abordar seriamente el problema de seguridad”.

Asimismo, abordó la discusión respecto al secreto bancario apuntando “el combate al crimen organizado las estrategias de poder encontrar la ruta del dinero es clave para poder tener resultados eficientes”.

“Cuando nosotros planteamos el secreto bancario es porque las instancias organizacionales del crimen organizado más grande tienen herramientas financieras y utilizan el lavado de dinero en por ejemplo las casas de apuesta, en lugares que están relacionadas con otro tipo de crímenes”, añadió.