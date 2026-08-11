Petróleo llega a su nivel más alto en lo que va de agosto ante menores expectativas de acuerdo en Ormuz

El precio del petróleo opera con fuertes alzas este martes, en medio de las menores expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita reabrir por completo el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del WTI suben 2,6% y se ubican en US$ 84,32 el barril, su mayor nivel en lo que va de agosto, mientras que el Brent de referencia para Chile subía con menos ímpetu pero llegaba a los US$ 90.

El repunte se produce pese a los nuevos esfuerzos de Washington por destrabar el flujo de combustibles.

La administración de Donald Trump extendió el lunes la suspensión de la ley que restringe a naves estadounidenses el transporte de mercancías entre puertos de ese país, aunque acotó la exención únicamente a los buques que trasladan determinados recursos energéticos.

La decisión se conoció después de que los datos mostraran que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en más de cuatro décadas.

En paralelo, los operadores están evaluando las últimas declaraciones contradictorias que llegan desde Washington y Teherán. Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control del Estrecho de Ormuz en un “100%”, de acuerdo con lo reportado por CNBC.

A ese cuadro se suma un nuevo punto de fricción en la negociación: el pago de reparaciones, que ahora ambas partes exigen por los daños que reclaman.

“El mercado del petróleo sigue muy impulsado por los titulares, lo que deja los precios oscilando con fuerza. El último episodio de optimismo se está desvaneciendo rápidamente”, escribieron los estrategas de ING en un informe publicado este martes.

“La retórica actual sugiere que cualquier eventual acuerdo todavía está lejos, lo que significa que los riesgos siguen sesgados al alza para los precios del petróleo”, agregaron.