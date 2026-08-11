Asociación de Diplomáticos cuestiona nuevos nombramientos de embajadores y pide establecer “criterios meritocráticos”

El presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), Sebastián Lorenzini, cuestionó los nuevos nombramientos de embajadores que realizó el Presidente José Antonio Kast.

En concreto, este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el Mandatario nombró a seis embajadores para representar a Chile en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelanda.

Al respecto, Lorenzini advirtió que no se estaría respetando el acuerdo de que el 80% de los representantes en el exterior sean funcionarios de carrera.

“Si bien valoramos el anuncio hecho el día de hoy y le deseamos lo mejor a nuestros colegas en el exterior, cabe señalar que solo hay un nuevo nombramiento y cinco enroques, o sea, se han movido embajadores de carrera de un lugar a otro” , señaló.

Lorenzini detalló que de los “26 nuevos nombramientos de embajadores en el exterior, 23 provienen del mundo político y tan solo 3 del Servicio Exterior, o sea, funcionarios de carrera”.