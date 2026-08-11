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    Dreams revela por qué no presentó ofertas en la licitación de casinos: acusa condiciones “excesivamente gravosas”

    En el caso de Iquique apuntó a una inversión de US$ 55 millones que quedaría como "costo hundido no recuperable", y en Viña del Mar, a un plazo de puesta en marcha en un plazo que calificó como un "estándar de cumplimiento imposible".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Casino Dreams

    Dreams entregó este martes su versión sobre por qué se restó de la licitación de los permisos de operación de los casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón, un proceso que terminó con solo dos ofertas y sin interesados en dos de las cuatro plazas.

    En un comunicado, la compañía sostuvo que las bases técnicas “imponían condiciones excesivamente gravosas sin justificación, y por tanto no promovían la competencia”.

    “En este contexto y luego de un exhaustivo análisis, el directorio de Dreams en su conjunto decidió no presentar ofertas en ninguno de estos procesos, ya que resultaba inviable nuestra participación”, agregó la firma en el documento.

    La declaración se conoció después de que durante la mañana de este martes se realizara la recepción de ofertas técnicas y económicas de la licitación pública que llevó a cabo la Superintendencia de Casinos por esos cuatro establecimientos.

    No hubo ofertas por los casinos de Viña del Mar e Iquique.

    En el cierre de la audiencia, la notaria Renata González, de la 23° Notaría de Santiago, anunció la recepción de la oferta presentada por la sociedad Casino Volcán Pucón S.A., para la operación de un complejo de juegos en Pucón, y otra de la firma Casino de Juegos de Coquimbo S.A., para funcionar en Coquimbo.

    No hubo ofertas por los casinos de Viña del Mar e Iquique.

    Los reparos por Iquique

    En su comunicado, Dreams detalló los motivos por los que, a su juicio, la operación en Iquique no era rentable.

    “Las condiciones exigían que al término del permiso todas las obras quedaran como propiedad de la Municipalidad, sin derecho a indemnización alguna, con lo que la inversión se transformaba en costo hundido no recuperable”, señaló.

    Según la compañía, al financiamiento de toda la construcción del recinto, que asciende a US$ 55 millones, se sumaban las obras de mejoramiento público, la oferta económica mínima anual de UF 68.000, la exigencia de continuidad laboral elevada al 100% y la imposición de obras complementarias, como un salón de eventos para 1.500 personas y 380 estacionamientos, con un costo de inversión aproximado de UF 160.000.

    “Todo ello impedía un retorno positivo”, afirmó Dreams.

    El caso de Viña del Mar

    Sobre la plaza de Viña, la histórica operación que también quedó desierta y que había sido operada por Enjoy, la firma sostuvo que las bases imponían “un plazo de puesta en marcha de tres meses, lo que es un estándar de cumplimiento imposible dado que un entrante requiere, a lo menos, de siete meses para aquello”.

    Casino de Viña del Mar, cuando era administrado por Enjoy. ALEJANDRO ASTORGA

    Dreams añadió que las bases “no definían ni garantizaban cuándo ocurría la ‘puesta a disposición’ del inmueble”, lo que, según la empresa, se sumaba a la imposibilidad de realizar una visita técnica a la propiedad.

    A ello agregó una oferta económica de 394.000 UF anuales, el mejoramiento integral de la Avenida Perú por hasta 120.000 UF y la exigencia de continuidad laboral de la dotación al 100%.

    El antecedente en el TDLC

    El proceso se concretó luego de que el pasado 28 de julio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazara sendos recursos de reposición presentados por las compañías de casinos Marina del Sol S.A. y Corporación Meier S.A.C. respecto de la decisión de no suspender el otorgamiento del permiso de operación en Viña del Mar, y de la misma Corporación Meier S.A.C. y de Dreams S.A. para suspender los procesos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón.

    El TDLC mantuvo a firme lo resuelto el 2 de julio, cuando había rechazado la misma solicitud referida a Viña del Mar.

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