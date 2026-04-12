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    Grupo brasileño toma la delantera para comprar el casino Enjoy Punta del Este

    El grupo brasileño JHSF, un gestor de activos de alto estándar, negocia la adquisición del complejo por el que Enjoy pagó casi US$ 350 millones hace una década.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    La operación está en su fase final. El casino de Punta de Este, que fue un emblema, pero también un problema para la cadena chilena Enjoy, está a punto de cambiar de manos. El valioso activo está en venta desde hace un tiempo y en la carrera por su venta tomó la delantera un grupo brasileño que salió al paso de dos empresarios que estaban interesados y negociaban la adquisición a fines del año pasado comienzos de este.

    Enjoy Punta del Este Casino & Resort está ubicado en el conocido balneario de Uruguay y tiene un hotel que comenzó a operar en 1997 con el nombre de Conrad. Según su página web, cuenta con 292 habitaciones, entre las que se incluyen lujosas suites, mientras el casino ocupa un área de 4.000 metros cuadrados, donde se distribuyen 550 slots, 75 mesas y una sala de póker. El resort también se compone de 7 restaurantes y bares, Spa & Fitness Center de última generación y 18 salones para conferencias y eventos que permiten albergar hasta 5.000 invitados.

    Enjoy ingresó a Uruguay en 2013, como socio operador del Hotel Casino Conrad, y adquirió el 45% de la propiedad en unos US$ 140 millones. Cuatro años después, en 207, el grupo Enjoy adquirió el restante 55% en US$ 198 millones. Aquella inversión, superior a los US$ 300 millones, desestabilizó financieramente a Enjoy y, según sus acreedores, estuvo entre las causas de la posterior crisis de la cadena, que entonces y por décadas fue controlada por la familia Martínez.

    Enjoy cayó luego en dos procesos de reorganización judicial y sus activos fueron redistribuidos en grupos cuya operación y venta irán a solventar las deudas con sus acreedores. En el caso del Enjoy Punta del Este, la propiedad está en manos de la filial de Enjoy, Baluma S.A., pero el resultado de su venta irá casi íntegramente a pagar deudas que el grupo mantenía con los tenedores de un bono internacional cuya garantía consistía, precisamente, en las acciones de la sociedad controladora del activo de Punta del Este. El principal acreedor es Moneda Asset, a través del fondo Deuda Latinoamericana.

    En el proceso competían inicialmente el empresario uruguayo Edgardo Novick y el italiano Giuseppe Cipriani, quien abandonó la carrera, según la prensa uruguaya, tras ofertar US$ 160 millones por el activo. Pero en las últimas semanas apareció otro interesado, el grupo brasileño JHSF, según reportó a fines de marzo el diario Correo de Punta del Este.

    Personas que conocen la eventual transacción confirmaron a La Tercera que JHSF tomó la delantera, activó un due diligence, y hoy estaría ad portas de cerrar la adquisición. El proceso de venta lo lideran Asset Chile y Sacramentum Capital, de Uruguay.

    JHSF es un conglomerado brasileño fundado en São Paulo por los hermanos Fábio y José Roberto Auriemo y cotiza en la bolsa brasileña desde 2007. Esta semana reportó sus resultados del año 2025: anotó ingresos consolidados por 3.710 millones de reales (unos US$ 740 millones) y ganancias netas por 1.869 millones de reales (unos US$ 373 millones.

    El grupo JHSF se especializa en desarrollos inmobiliarios de alto estándar: real estate, shopping center, hoteles y gastronomía, fashion retail e incluso un aeropuerto, el terminal privado Sao Paulo Catarina. Su portfolio incluye hoteles boutique y expansiones internacionales.

    Más sobre:NegociosEmpresasPunta del Este

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