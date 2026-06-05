Dejan corona de flores al exterior de la ex Penitenciaría con amenaza a oficial de Gendarmería

Desconocidos que se trasladaban en una motocicleta dejaron la noche del jueves una corona de flores en el exterior del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, más conocido como la ex Penitenciaría, junto a una amenaza escrita dirigida, aparentemente, a un funcionario de Gendarmería que se desempeña en el recinto penal.

Según conoció este medio, pasadas las 20 horas el oficial de guardia de la unidad carcelaria informó al Centro de Mando y Control (CMC) de Gendarmería, que dos sujetos no identificados depositaron la corona minutos antes en el frontis del CDP, acompañada de un papel en el que se menciona a un “capitán” -acompañado de un apellido-, sumado a la leyenda “descansa en paz tú y tu familia”.

Posteriormente en el texto, aparecen otros tres nombres, junto con la firma “Atte. Calle 4”, en referencia a una galería del penal.

Los sujetos involucrados se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se haya informado de su detención.

El hecho fue informado al Ministerio Público para su investigación.