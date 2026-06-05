EE.UU. amenaza con retirar visados a quienes intenten “manipular” las elecciones en Colombia
El subsecretario de Estado Christopher Landau advirtió que quienes se vean tentados a socavar el proceso democrático colombiano están poniendo en "riesgo sus visados y los de sus familias".
El Gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar los visados a quienes traten de “socavar” o “manipular” las elecciones en Colombia, país que será llamado a las urnas en segunda vuelta para elegir a su próximo presidente el 21 de junio.
“Quienes se vean tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea comprando votos o de cualquier otra forma, quedan, por tanto, advertidos de que están poniendo en riesgo sus visados y los de sus familias”, advirtió el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, en un mensaje publicado en redes sociales.
Este lo finalizó recalcando en español y entre exclamaciones: “¡Por algo me llaman El Quitavisas!”, aludiendo a una intervención del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, celebrada esta semana en el Congreso, donde además declaró estar “comprometido” con la “protección de la democracia” en Colombia.
Por ello, y en aras de “salvaguardar la integridad” de los próximos comicios electorales en el país sudamericano, como subrayó Landau, desde Washington están “siguiendo de cerca la situación en la costa caribeña y en otras zonas”.
Finalmente, el subsecretario norteamericano hizo hincapié en que, a ojos del Ejecutivo estadounidense, un visado del país “es un privilegio” y no “un derecho”, siendo su “denegación y revocación” herramientas “poderosas” para impulsar la política exterior de Washington.
Cabe recordar, en relación a la primera vuelta celebrada en Colombia el pasado domingo, que el mandatario Gustavo Petro, denunció esa misma noche un supuesto fraude con modificaciones del censo y de las mesas de votación.
No obstante, tras dar este miércoles por concluido el escrutinio de dichas votaciones, la entidad electoral de Colombia (Registraduría) aseguró que el proceso fue llevado a cabo de manera “eficiente” y “sin contratiempos”.
A ello se suma que esa misma entidad aseguró este jueves que los órganos de control (Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación) y las misiones de observación pudieron constatar que “ni los softwares ni el censo electoral fueron modificados el pasado 26 de mayo”.
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