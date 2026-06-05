EE.UU. amenaza con retirar visados a quienes intenten “manipular” las elecciones en Colombia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Foto: Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku - Archivo.

El Gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar los visados a quienes traten de “socavar” o “manipular” las elecciones en Colombia, país que será llamado a las urnas en segunda vuelta para elegir a su próximo presidente el 21 de junio.

“Quienes se vean tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea comprando votos o de cualquier otra forma, quedan, por tanto, advertidos de que están poniendo en riesgo sus visados y los de sus familias” , advirtió el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, en un mensaje publicado en redes sociales.

Este lo finalizó recalcando en español y entre exclamaciones: “¡Por algo me llaman El Quitavisas!”, aludiendo a una intervención del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, celebrada esta semana en el Congreso, donde además declaró estar “comprometido” con la “protección de la democracia” en Colombia.

.@SecRubio testified before Congress this week that the US is committed to protecting Colombia’s democracy. He has also explained on many occasions that a US visa is a privilege, not a right, and that visa denials and revocations are powerful tools for advancing our foreign… pic.twitter.com/tUTK9pXFHM — Christopher Landau (@DeputySecState) June 4, 2026

Por ello, y en aras de “salvaguardar la integridad” de los próximos comicios electorales en el país sudamericano, como subrayó Landau, desde Washington están “siguiendo de cerca la situación en la costa caribeña y en otras zonas”.

Finalmente, el subsecretario norteamericano hizo hincapié en que, a ojos del Ejecutivo estadounidense, un visado del país “es un privilegio” y no “un derecho”, siendo su “denegación y revocación” herramientas “poderosas” para impulsar la política exterior de Washington.

Cabe recordar, en relación a la primera vuelta celebrada en Colombia el pasado domingo, que el mandatario Gustavo Petro, denunció esa misma noche un supuesto fraude con modificaciones del censo y de las mesas de votación.

No obstante, tras dar este miércoles por concluido el escrutinio de dichas votaciones, la entidad electoral de Colombia (Registraduría) aseguró que el proceso fue llevado a cabo de manera “eficiente” y “sin contratiempos”.