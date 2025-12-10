VOTA INFORMADO por $1100
    Municipalidad de Pucón establece condiciones para nueva licitación del casino tras la salida de Enjoy

    Según consignó La Voz de Pucón, estas condiciones son totalmente distintas a lo que fue la anterior licitación, en la que se entregó el doble en la oferta económica (UF 121 mil) por parte de la empresa Enjoy y la adecuación del Gran Hotel Pucón al nivel cinco estrellas.

    Olivia Hernández D. 
    Olivia Hernández D.
    CAROLINA REYES M.

    En agosto de este año, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) autorizó las solicitudes de renuncia de los permisos de operación presentadas por dos sociedades de Enjoy que operan en las comunas de Coquimbo y Pucón.

    Ahora, respecto al nuevo proceso de licitación del casino de Pucón- en el cual tanto la municipalidad como la gobernación tienen incidencia- el alcalde la ciudad de la Región de La Araucanía, Sebastián Álvarez, dio a conocer en entrevista con el medio comunal La Voz de Pucón, algunos de los requerimientos que planea el municipio.

    En las denominadas condiciones especiales propuestas por la administración, se solicitó un piso económico de UF 60 mil (un poco más de $2.378 millones) y también la construcción de un salón de eventos para 1.500 personas en la comuna.

    Sobre el tema económico, Álvarez declaró: “Hemos trabajado en parámetros reales de la industria de los casinos y por lo tanto estamos pidiendo una postura mínima de al menos el 50% de lo que se entregaba el día de hoy. Estamos hablando de UF 60 mil como postura mínima”.

    En tanto, sobre el resguardo de los trabajadores, se solicitará que se mantenga el 80% de los colaboradores que están en el ámbito del casino.

    Según consignó La Voz de Pucón, estas condiciones son totalmente distintas a lo que fue la anterior licitación, en la que se entregó el doble en la oferta económica (UF 121 mil) por parte de la empresa Enjoy y la adecuación del Gran Hotel Pucón al nivel cinco estrellas.

    Según declaró el jefe comunal, la propuesta ya fue entregada a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ)y ahora debe ir al Consejo Resolutivo de este organismo, que es el que, en definitiva, aprobará o cambiará las condiciones propuestas por el municipio.

    Álvarez comentó que la licitación debería abrirse en marzo de 2026 y que hay un plazo de tres años -desde la renuncia de Enjoy- para tener un nuevo centro de juegos operativo y funcionando. Si bien manifestó que este es un tiempo razonable, precisó que la idea es ser lo más diligente posible para evitar que la plaza quede sin operador por un tiempo determinado.

