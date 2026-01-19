SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cadena Dreams y peruana Corporación Meier compiten por casino de Puerto Varas

    Este lunes se realizó la presentación de ofertas técnicas y económicas por el permiso de operación del establecimiento.

    Por 
    Patricia San Juan
    Cadena Dreams y peruana Corporación Meier presentan ofertas por casino de Puerto Varas.

    La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) informó que este lunes se realizó la audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas, en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos correspondiente al cupo disponible para la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

    En la audiencia hubo dos oferentes: la actual operadora del casino, la cadena Dreams, perteneciente a Claudio Fischer, la que ofertó a través de Inversiones y Turismo Puerto Varas S.A. La segunda, en tanto, fue de Sociedad Quiquilhue S.A, perteneciente a la peruana Corporación Meier, empresa especializada en casinos y entretenimiento.

    La SCJ precisó que concluida la recepción de las ofertas técnicas y económicas, se inicia la etapa de evaluación de las ofertas técnicas, la cual tendrá una duración máxima de 120 días, concluyendo a más tardar el 10 de julio de 2026.

    Suspensión

    En octubre del año pasado la SCJ resolvió suspender por 90 días el proceso de postulación para el otorgamiento de permiso de operación del casino.

    El proceso, iniciado en abril, se dio luego que a mediados del 2024 pasado la Corte Suprema ratificara la decisión de la SCJ de revertir la licencia de operación del establecimiento a Casino de Puerto Varas S.A, perteneciente a Enjoy.

    Así la nueva fecha para la presentación de las ofertas técnicas y económicas quedó fijada para este 19 de enero de 2026.

    En dicha ocasión la SCJ precisó que el aplazamiento buscaba asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los interesados en adjudicarse el permiso de operación y entregar un plazo adecuado para el análisis de los terrenos disponibles para la instalación de un casino de juego, conforme al nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Varas.

    Ello debido a que dicho plan fue modificado en julio de este 2025, es decir, con posterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la resolución que dio inicio al proceso de otorgamiento de permiso del casino en abril.

    Antecedentes

    La situación se remonta a 2018, cuando Enjoy se adjudicó el proyecto de desarrollo que involucraba la construcción del recinto y otros arreglos fuera del casino. El proyecto se aprobó por dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por un año adicional, y cuyo vencimiento se concretó el 1 de agosto de 2021.

    Sin embargo, en junio de ese año la empresa solicitó al regulador declarar la imposibilidad de ejecutar las obras en Puerto Varas, aduciendo problemas por la pandemia y conductas anticompetitivas del grupo Sun Dreams.

    Así el Consejo Resolutivo de la SCJ determinó revocar el permiso de operación debido al incumplimiento de la obligación de construir el proyecto integral de casino aprobado dentro del plazo establecido en la ley.

    Más sobre:CasinosCasino de Puerto VarasDreamsCorporación MeierSuperintendencia de Casinos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Cómo verificar si cuento con un seguro contra incendios? CMF y la industria entregan una guía

    “Le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla”: Boric pide pronta aprobación de Ley de Incendios

    Contraloría detecta entrega de licencias de conducir a condenados por la justicia y deudores de pensión en La Granja y San Ramón

    Desde Ñuble, Boric evita atribuir “causas definitivas” de incendios y refuerza llamado a cumplir evacuaciones de alerta SAE

    Sernac oficia a Banco Santander por cambios en su programa de fidelización

    Vicepresidente del BC: “Con la TPM en 4,5%, mi evaluación es que las condiciones monetarias siguen siendo ligeramente contractivas”

    Lo más leído

    1.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    2.
    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    3.
    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    4.
    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    5.
    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    “Le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla”: Boric pide pronta aprobación de Ley de Incendios
    Chile

    “Le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla”: Boric pide pronta aprobación de Ley de Incendios

    Contraloría detecta entrega de licencias de conducir a condenados por la justicia y deudores de pensión en La Granja y San Ramón

    Desde Ñuble, Boric evita atribuir “causas definitivas” de incendios y refuerza llamado a cumplir evacuaciones de alerta SAE

    ¿Cómo verificar si cuento con un seguro contra incendios? CMF y la industria entregan una guía
    Negocios

    ¿Cómo verificar si cuento con un seguro contra incendios? CMF y la industria entregan una guía

    Cadena Dreams y peruana Corporación Meier compiten por casino de Puerto Varas

    Sernac oficia a Banco Santander por cambios en su programa de fidelización

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio
    Tendencias

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Sin Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo: Sevilla rescata un punto heroico en su lucha por alejarse del descenso
    El Deportivo

    Sin Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo: Sevilla rescata un punto heroico en su lucha por alejarse del descenso

    ¿Alargue o penales? Cómo se jugará la Supercopa que reúne a la UC, Huachipato, Coquimbo y Limache en Viña del Mar

    El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania
    Mundo

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”