Cadena Dreams y peruana Corporación Meier compiten por casino de Puerto Varas

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) informó que este lunes se realizó la audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas, en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos correspondiente al cupo disponible para la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

En la audiencia hubo dos oferentes: la actual operadora del casino, la cadena Dreams, perteneciente a Claudio Fischer, la que ofertó a través de Inversiones y Turismo Puerto Varas S.A. La segunda, en tanto, fue de Sociedad Quiquilhue S.A, perteneciente a la peruana Corporación Meier, empresa especializada en casinos y entretenimiento.

La SCJ precisó que concluida la recepción de las ofertas técnicas y económicas, se inicia la etapa de evaluación de las ofertas técnicas, la cual tendrá una duración máxima de 120 días, concluyendo a más tardar el 10 de julio de 2026.

Suspensión

En octubre del año pasado la SCJ resolvió suspender por 90 días el proceso de postulación para el otorgamiento de permiso de operación del casino.

El proceso, iniciado en abril, se dio luego que a mediados del 2024 pasado la Corte Suprema ratificara la decisión de la SCJ de revertir la licencia de operación del establecimiento a Casino de Puerto Varas S.A, perteneciente a Enjoy.

Así la nueva fecha para la presentación de las ofertas técnicas y económicas quedó fijada para este 19 de enero de 2026.

En dicha ocasión la SCJ precisó que el aplazamiento buscaba asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los interesados en adjudicarse el permiso de operación y entregar un plazo adecuado para el análisis de los terrenos disponibles para la instalación de un casino de juego, conforme al nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Varas.

Ello debido a que dicho plan fue modificado en julio de este 2025, es decir, con posterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la resolución que dio inicio al proceso de otorgamiento de permiso del casino en abril.

Antecedentes

La situación se remonta a 2018, cuando Enjoy se adjudicó el proyecto de desarrollo que involucraba la construcción del recinto y otros arreglos fuera del casino. El proyecto se aprobó por dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por un año adicional, y cuyo vencimiento se concretó el 1 de agosto de 2021.

Sin embargo, en junio de ese año la empresa solicitó al regulador declarar la imposibilidad de ejecutar las obras en Puerto Varas, aduciendo problemas por la pandemia y conductas anticompetitivas del grupo Sun Dreams.

Así el Consejo Resolutivo de la SCJ determinó revocar el permiso de operación debido al incumplimiento de la obligación de construir el proyecto integral de casino aprobado dentro del plazo establecido en la ley.