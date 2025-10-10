SCJ extiende plazo de postulación a permiso de operación de casino en Puerto Varas.

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) resolvió suspender por 90 días el proceso de postulación para el otorgamiento de permiso de operación de un casino en Puerto Varas.

El proceso, iniciado en abril, se dio luego que a mediados del año pasado la Corte Suprema ratificara la decisión de la SCJ de revertir la licencia de operación del establecimiento a Casino de Puerto Varas S.A, perteneciente a Enjoy.

La nuevo fecha para la presentación de las ofertas técnicas y económicas quedó fijada para el 19 de enero de 2026.

La SCJ precisó que “la medida busca asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los interesados en adjudicarse el permiso de operación y entregar un plazo adecuado para el análisis de los terrenos disponibles para la instalación de un casino de juego, conforme al nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Varas”.

Ello debido a que dicho plan fue modificado en julio de este año, es decir, con posterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la resolución que dio inicio al proceso de otorgamiento de permiso del casino en abril.

Antecedentes

La situación se remonta a 2018, cuando Enjoy se adjudicó el proyecto de desarrollo que involucraba la construcción del recinto y otros arreglos fuera del casino. El proyecto se aprobó por dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por un año adicional, y cuyo vencimiento se concretó el 1 de agosto de 2021.

Sin embargo, en junio de ese año la empresa solicitó al regulador declarar la imposibilidad de ejecutar las obras en Puerto Varas, aduciendo problemas por la pandemia y conductas anticompetitivas del grupo Sun Dreams.

Así el Consejo Resolutivo de la SCJ determinó revocar el permiso de operación debido al incumplimiento de la obligación de construir el proyecto integral de casino aprobado dentro del plazo establecido en la ley.