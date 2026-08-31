Ahora bajo su propio paraguas, Lynk & Co lanza el 01 en Chile

Lynk & Co deja atrás su etapa bajo el alero de Tattersall Automotriz, y hoy abre un nuevo capítulo en el mercado nacional, ahora bajo representación directa de Geely Motor Chile. Y las novedades en nuevas manos no se hicieron esperar, pues junto con este anuncio, presentó un nuevo modelo.

Se trata del Lynk & Co 01, el segundo SUV híbrido enchufable (PHEV) de su portafolio, tras el lanzamiento a fines de 2025 del 08. Desarrollado sobre la arquitectura Compact Modular Architecture (CMA) del Geely Group -la misma de los Volvo XC40 y EX40, anota 4.545 mm de largo, 1.860 mm de ancho, 1.694 mm de alto y 2.734 mm de distancia entre ejes. Su maletero tiene 509 litros de capacidad.

Con un diseño exterior moderno y minimalista, en línea con el resto de la gama, el 01 muestra en su habitáculo un alto nivel tecnológico y de equipamiento. Hay una pantalla central de 15,4″, la que va acompañada de un cuadro de instrumentos de 10,2″ con alta definición que informa parámetros de manejo, visualización de los sistemas ADAS y modo día y noche. También dispone de conectividad 5G y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En la versión tope de linea, el equipamiento se fortalece con cargador por inducción de 15w, techo panorámico con cortinilla, carrocería bitono, cámara de 540°, vidrios traseros tinteados, portalón de apertura eléctrica, calefacción de volante, espejo central fotocromático, asiento del conductor con ajuste eléctrico y con memoria y sistema de audio Harman Kardon Infinity de 10 altavoces.

En seguridad, ofrece de base de siete airbags (dos frontales, dos laterales, dos de cortina y uno central), aviso de cinturón desabrochado en todas las plazas, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendiente y control de descenso.

Hay 12 ADAS, en tanto:

Control crucero adaptativo

Freno autónomo de emergencia

Aviso de abandono de carril

Asistente de permanencia en el carril

Asistente de emergencia de permanencia en el carril

Sistema de monitoreo al conductor

Asistente en carretera

Advertencia de colisión trasera

Detector de punto ciego

Asistente de cambio de carril

Advertencia de apertura de puertas

Alerta de tráfico cruzado posterior

Finalmente, en el apartado mecánico, el Lynk & Co 01 dispone de un motor 1.5 litros turboalimentado, que entrega 136 Hp y 229 Nm de torque, el cual se complementa con un motor eléctrico (síncrono de imanes permanentes ) de 143 Hp y 338 Nm. Ambos trabajan en conjunto mediante una transmisión híbrida dedicada 3DHT.

Su batería de 17.72 kWh, permite una autonomía en modo totalmente eléctrico de hasta 75 kilómetros. En conjunto con el estanque de combustible de 42 litros, la autonomía combinada superior a los 750 kilómetros.

Desembarca en dos versiones, Pro y Halo, con precios bonificados de $27.490.000 y $30.990.000 respectivamente.