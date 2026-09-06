Codina detalla plan Escudo de Barrio: se implementará en 54 zonas del país y 23 estarán en la RM

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó la estrategia del gobierno frente al crimen organizado y entregó detalles del plan Escudo de Barrio, que será implementado en 54 zonas del país.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Codina sostuvo que existe un desafío relevante frente al crimen organizado y planteó la necesidad de destinar recursos y desarrollar intervenciones específicas en los territorios. En ese contexto, mencionó una agenda para robustecer a Carabineros con una inversión anual de $104 mil millones y afirmó que, desde 2020, la institución cuenta con 5.800 funcionarios menos.

El delegado explicó que esta semana se realizó una reunión en La Moneda encabezada por el Presidente de la República, junto al ministro de Seguridad, Martín Arrau, el subsecretario de Prevención del Delito y subsecretarios de distintas carteras, para coordinar la implementación del plan Escudo de Barrio.

Codina detalla plan Escudo de Barrio: se implementará en 54 zonas del país y 23 estarán en la RM. En la imagen, Germán Codina. Pablo Vásquez R.

Según señaló, la iniciativa se desplegará en 54 zonas del país, definidas a partir de elementos objetivos vinculados al tipo de delito, su gravedad y su frecuencia de ocurrencia.

“Tenemos que recuperar el territorio para la gente y, obviamente, hacer que el que se esconda sea el delincuente, y no la gente decente y honesta”, afirmó Codina al explicar el propósito de la iniciativa.

¿En qué consiste Escudo de Barrio?

Codina sostuvo que la iniciativa busca coordinar la acción de diferentes áreas del Estado en los territorios seleccionados.

“Fundamentalmente, lo que hace es articular esfuerzos de distintos organismos del Estado, entiéndase distintos ministerios”, señaló. Entre las medidas mencionó talleres culturales para activar a las comunidades, además de inversión en seguridad y cámaras de monitoreo.

Codina detalla plan Escudo de Barrio: se implementará en 54 zonas del país y 23 estarán en la RM JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Codina aseguró además que el plan ya comenzó su implementación. Como ejemplo, mencionó el trabajo realizado durante la semana en el sector Intendente Saavedra, en Cerro Navia, donde concurrió junto al ministro de Seguridad, Martín Arrau.

“Esto ya se está comenzando a poner en práctica”, indicó. En ese sector, detalló que primero sostuvieron una reunión en una comisaría junto al alcalde y equipos de Carabineros, para posteriormente reunirse con organizaciones sociales y dirigentes.

Según explicó, en Cerro Navia están comenzando un trabajo orientado a generar presencia territorial del Estado y recuperar sectores afectados por enfrentamientos entre bandas criminales.

Respecto de la selección de los sectores donde se aplicará Escudo de Barrio, Codina explicó que se consideran delitos vinculados al tráfico de drogas, lesiones y homicidios, además de la frecuencia con que ocurren.

Codina detalla plan Escudo de Barrio: se implementará en 54 zonas del país y 23 estarán en la RM Diego Martin

“Donde hay mayor frecuencia y delitos más graves, esa es, obviamente, una zona donde se debe intervenir de manera urgente”, afirmó.

El delegado precisó que las 54 zonas estarán distribuidas en las 16 regiones del país, sin dejar ninguna región fuera de la estrategia.

El componente preventivo

Codina también enfatizó que la estrategia no se limita a la persecución policial, sino que contempla un componente preventivo mediante la participación de diferentes ministerios.

“Nosotros no estamos dándole a esto solamente un enfoque punitivo”, afirmó, mencionando la participación de los ministerios de Desarrollo Social y Familia, Cultura y Educación.

Codina detalla plan Escudo de Barrio: se implementará en 54 zonas del país y 23 estarán en la RM

Como ejemplo, planteó que en cada territorio se podrán identificar necesidades como la falta de matrículas para jardines infantiles, en el marco de las acciones destinadas a prevenir que niños queden expuestos a situaciones complejas.

El delegado explicó que tampoco se pretende aplicar exactamente el mismo programa en todos los sectores. Según indicó, en las 54 zonas se instalarán espacios de trabajo conjunto para definir medidas junto a las comunidades y autoridades locales.

“En este caso, es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es instalando nuestras 54 zonas complejas, espacios de trabajo conjunto”, afirmó, señalando que en esas instancias participarán la comunidad, alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobiernos regionales.