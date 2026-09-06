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    Bus de locomoción colectiva impacta vivienda en Valparaíso: conductor presentó narcotest positivo para cocaína

    El hecho ocurrió durante la tarde del 4 de septiembre, cuando el vehículo, que se encontraba fuera de recorrido, perdió el control e impactó un domicilio particular. Carabineros informó que posteriormente se realizó alcoholemia y narcotest, registrándose un resultado positivo para cocaína.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bus de locomoción colectiva impacta vivienda en Valparaíso: conductor arrojó narcotest positivo para cocaína

    Un bus de locomoción colectiva que se encontraba fuera de recorrido perdió el control e impactó un domicilio particular durante la tarde del 4 de septiembre en Valparaíso.

    Así lo informó el capitán Felipe Augusto Peña, comisario de servicio de la 1ª Comisaría de Valparaíso, quien señaló que las causas del hecho se mantienen bajo investigación.

    Tras lo ocurrido, se concretó una detención y, por instrucción de la Fiscalía de Valparaíso, se realizó la respectiva alcoholemia y narcotest, procedimiento que arrojó un resultado positivo para cocaína.

    El antecedente fue informado al tribunal y la persona quedó apercibida bajo el artículo 26.

    Asimismo, personal de Carabineros se mantuvo custodiando el sector.

    Finalmente, el bus fue retirado mediante una grúa para su traslado y la realización de los peritajes correspondientes.

    Más sobre:ValparaísoPlaya AnchaAccidenteNarcotestCarabinerosPolicial

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