SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kaiser plantea suspender iniciativas de integración con Argentina: “Se hace insostenible mantener relaciones normales”

    El timonel del PNL cuestionó la posición de autoridades argentinas sobre la zona austral y llamó a actualizar las capacidades militares de Chile ante lo que calificó como “provocaciones”.

    Por 
    Roberto Martínez

    El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, planteó suspender de inmediato las iniciativas de integración económica, militar y de cualquier otro tipo con Argentina, además de poner término al respaldo de Chile a las demandas argentinas en el Atlántico Sur, en medio de las recientes diferencias diplomáticas entre ambos países por la soberanía sobre el extremo austral.

    El exdiputado cuestionó la vigencia de dos decretos presidenciales argentinos que, según sostuvo, “violentan los tratados de 1881 y 1984”.

    En ese tenor, vinculó esos instrumentos con las recientes declaraciones de autoridades argentinas, entre ellas los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y de la Armada, además del canciller Pablo Quirno y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

    “Argentina mantiene vigentes 2 decretos presidenciales que violentan los tratados de 1881 y 1984. Los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y Armada argentinas, así como el canciller y la ex ministra Bullrich han formulado declaraciones que refuerzan la violencia hacia los tratados contenida en dichos decretos”, afirmó.

    El timonel oficialista sostuvo que esta situación haría “insostenible mantener relaciones normales con Argentina en vista de estas provocaciones” y propuso modificar la relación bilateral.

    “Nuestro respaldo a sus demandas en el Atlántico Sur debe cesar de inmediato, lo mismo que toda iniciativa de integración económica, militar o de cualquier otro tipo”, planteó.

    También llamó a actualizar las capacidades militares de Chile y a establecer límites a la política de acercamiento con Argentina.

    “Nuestras capacidades militares deben ser actualizadas y se debe dejar claro que nuestra buena voluntad tiene límites”, señaló.

    En ese sentido, planteó que Argentina debería optar entre respetar los acuerdos vigentes o asumir las consecuencias de una eventual modificación de su posición.

    “Argentina debe optar entre el respeto a lo acordado y el cese de la vigencia de dichos tratados, con todos los efectos nocivos para ambas naciones que esto implica. Y la decisión la debe tomar ahora ya”, sostuvo.

    El presidente del PNL cerró su declaración con una advertencia respecto de las capacidades militares argentinas y la posibilidad de que el país trasandino avance en sus posiciones sobre la zona austral.

    “Chile no puede ni debe esperar a que la nación trasandina disponga de los medios necesarios para avanzar por la fuerza su política de agresión”, afirmó.

    Más sobre:Johannes KaiserArgentinaPartido Nacional LibertarioPNLAtlántico SurPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    La Moneda defiende retorno de Natalia Duco como asesora del Segundo Piso y detalla su nuevo rol

    Comisión de Constitución avanza en endurecimiento de sanciones para adolescentes y deja pendientes algunas normas

    Las tres generaciones del PS que crecieron al alero de Escalona

    Detienen a colombiano condenado por homicidio que se fugó al ser autorizado para asistir a bautizo de su hijo en Copiapó

    Alejandro Irarrázaval asiste a comisión por caso Steinert: “La asesoría presidencial no intervino”

    Lo más leído

    1.
    Los desconocidos pasos de Manuel Monsalve bajo medidas cautelares y a la espera del juicio en su contra

    Los desconocidos pasos de Manuel Monsalve bajo medidas cautelares y a la espera del juicio en su contra

    2.
    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    3.
    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    4.
    Detienen a colombiano condenado por homicidio que se fugó al ser autorizado para asistir a bautizo de su hijo en Copiapó

    Detienen a colombiano condenado por homicidio que se fugó al ser autorizado para asistir a bautizo de su hijo en Copiapó

    5.
    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    6.
    Gobierno retrocede en freno a los SLEP, pero indicaciones oficialistas abren la puerta a una pausa indefinida

    Gobierno retrocede en freno a los SLEP, pero indicaciones oficialistas abren la puerta a una pausa indefinida

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo
    Chile

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    La Moneda defiende retorno de Natalia Duco como asesora del Segundo Piso y detalla su nuevo rol

    Comisión de Constitución avanza en endurecimiento de sanciones para adolescentes y deja pendientes algunas normas

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1
    Negocios

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa

    El cronograma que se diseña para las próximas elecciones de la CPC

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana
    Tendencias

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado
    El Deportivo

    Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado

    En vivo: el AIK de Lucas Assadi visita al Malmo en la Liga de Suecia

    El renovado método de Pablo Lemoine para el Mundial 2027 que da frutos con un histórico título para el rugby chileno

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    De Zalo Reyes a Shakira, de Bruce Springsteen a Jorge González: los momentos más legendarios que dejó el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    De Zalo Reyes a Shakira, de Bruce Springsteen a Jorge González: los momentos más legendarios que dejó el Movistar Arena

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW
    Mundo

    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW

    Dimite el jefe de la Policía de Perú entre críticas a su labor por el aumento de la criminalidad

    Roberto Vannacci, el exgeneral que desafía a Meloni en Italia

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?