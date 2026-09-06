Kaiser plantea suspender iniciativas de integración con Argentina: “Se hace insostenible mantener relaciones normales”

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, planteó suspender de inmediato las iniciativas de integración económica, militar y de cualquier otro tipo con Argentina, además de poner término al respaldo de Chile a las demandas argentinas en el Atlántico Sur, en medio de las recientes diferencias diplomáticas entre ambos países por la soberanía sobre el extremo austral.

El exdiputado cuestionó la vigencia de dos decretos presidenciales argentinos que, según sostuvo, “violentan los tratados de 1881 y 1984”.

En ese tenor, vinculó esos instrumentos con las recientes declaraciones de autoridades argentinas, entre ellas los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y de la Armada, además del canciller Pablo Quirno y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Argentina mantiene vigentes 2 decretos presidenciales que violentan los tratados de 1881 y 1984. Los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y Armada argentinas, así como el canciller y la ex ministra Bullrich han formulado declaraciones que refuerzan la violencia hacia los tratados contenida en dichos decretos”, afirmó.

El timonel oficialista sostuvo que esta situación haría “insostenible mantener relaciones normales con Argentina en vista de estas provocaciones” y propuso modificar la relación bilateral.

“Nuestro respaldo a sus demandas en el Atlántico Sur debe cesar de inmediato, lo mismo que toda iniciativa de integración económica, militar o de cualquier otro tipo”, planteó.

También llamó a actualizar las capacidades militares de Chile y a establecer límites a la política de acercamiento con Argentina.

“Nuestras capacidades militares deben ser actualizadas y se debe dejar claro que nuestra buena voluntad tiene límites”, señaló.

En ese sentido, planteó que Argentina debería optar entre respetar los acuerdos vigentes o asumir las consecuencias de una eventual modificación de su posición.

“Argentina debe optar entre el respeto a lo acordado y el cese de la vigencia de dichos tratados, con todos los efectos nocivos para ambas naciones que esto implica. Y la decisión la debe tomar ahora ya”, sostuvo.

El presidente del PNL cerró su declaración con una advertencia respecto de las capacidades militares argentinas y la posibilidad de que el país trasandino avance en sus posiciones sobre la zona austral.

“Chile no puede ni debe esperar a que la nación trasandina disponga de los medios necesarios para avanzar por la fuerza su política de agresión”, afirmó.