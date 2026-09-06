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    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    La movilización tendrá un recorrido desde el sector de Metro Los Héroes hasta el Cementerio General. Las primeras modificaciones al tránsito comenzarán a las 08.30 horas y se prevé que la habilitación completa de las vías ocurra cerca de las 15.30 horas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Este domingo 6 de septiembre se realizará en Santiago la tradicional Romería en conmemoración de los 53 años del golpe de Estado, actividad que contempla un recorrido desde el sector de Metro Los Héroes hasta el Cementerio General.

    La movilización fue convocada por las direcciones del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), además de organizaciones de Derechos Humanos. El recorrido finalizará en el Cementerio General, donde está contemplado un acto de homenaje y una actividad cultural.

    La actividad también provocará cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de Santiago, los que comenzarán a implementarse durante la mañana.

    Según Transporte Informa, las primeras modificaciones comenzarán a las 08.30 horas en el eje Alameda Bernardo O’Higgins–Avenida Providencia, en ambos sentidos, entre Almirante Latorre y Avenida Salvador.

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago Diego Martin

    En ese tramo también habrá modificaciones para los buses de Red Movilidad. Los servicios que circulen hacia el oriente serán desviados por Avenida España hacia el sur, mientras que aquellos que se dirijan hacia el poniente por Avenida Providencia serán derivados por Avenida Manuel Montt.

    A medida que avance la Romería, se sumará la suspensión del tránsito en calle San Antonio, entre Ismael Valdés Vergara y Alameda.

    Cortes en Avenida Recoleta

    Las interrupciones también llegarán a Avenida Recoleta, una de las principales vías del recorrido hacia el Cementerio General.

    El plan contempla cortes en ambas calzadas de Avenida Recoleta entre Avenida Santa María y Avenida Valdivieso, en el sector de acceso al camposanto. Los cruces de ese tramo permanecerán inhabilitados durante el desplazamiento de las personas que participen en la Romería.

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago. En la imagen, el Cementerio General.

    Además, quienes circulen por Avenida Recoleta hacia el sur deberán considerar un desvío hacia el poniente por Avenida Dorsal y Avenida México.

    Para los automovilistas que necesiten trasladarse entre el oriente y el poniente y deban cruzar Avenida Recoleta en el tramo intervenido, Transporte Informa recomendó utilizar la Autopista Costanera Norte.

    Los cortes serán implementados de manera progresiva, siguiendo el avance de la movilización desde el sector de la Alameda hacia el Cementerio General.

    De acuerdo con Transporte Informa, se prevé que la habilitación completa del tránsito ocurra cerca de las 15.30 horas, horario estimado para el término de las intervenciones asociadas al desplazamiento de la Romería.

    Más sobre:RomeríaCementerio GeneralCortes de TránsitoCarabineros

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