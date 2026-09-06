El creador de Crystal Lagoons y su hermana firman el armisticio tras un largo enfrentamiento

Enfrentados desde hace cuatro años en un arbitraje y en juicios civiles y penales, los hermanos Fernando Benjamín, el creador de Crystal Lagoons, y Myriam Pamela Fischmann Torres, administradora y cogestora de sociedades conjuntas, pactaron finalmente un armisticio y pusieron fin a una guerra que se libraba en varios frentes.

La primera señal la entregaron las dos partes en la Corte Suprema en abril, cuando los abogados de Fernando Fischmann, Carlos Aravena, del estudio Larrain y Asociados Abogados, y de Myriam Fischmann, Ignacio Seguel, de Rodríguez, Vergara & Cía, pidieron en la Corte Suprema suspender la tramitación de recursos de casación pendientes. Casi dos meses después, en junio, los abogados formalizaron los desistimientos en la mismo máximo tribunal. Las dos partes habían firmado un acuerdo confidencial y reservado que puso término a los litigios pendientes.

Los hijos de Isaac Fischmann y Julia del Carmen Torres estaban en conflicto desde 2022, cuando desaveniencias por el desarrollo de sus negocios conjuntos derivaron en las acciones judiciales. El ingeniero químico Fernando Fischmann, 71 años, es el creador de una tecnología innovadora a nivel global que permitió la operación y proliferación de lagunas artificiales. El invento fue estrenado en el complejo San Alfonso del Mar, en Algarrobo, pero más tarde fue exportado a numerosos países del mundo. Myriam Fischmann, su hermana 14 meses mayor, hoy de 72 años, administró y gestionó por años la sociedad Inmobiliaria El Plomo, creada en 1984 y que desarrolló el emblemático proyecto de la Región de Valparaíso y acumuló diversos bienes inmuebles. En esa sociedad, él tenía el 80%, ella el 20%, a través de Inversiones El Plomo Dos.

Pero en 2022, el hermano menor comenzó a cuestionar la administración de su hermana, le exigió rendición de cuentas y la desalojó de la oficina que compartían. Vino entonces un arbitraje. Y su hermana, entonces asesorada por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, del mismo estudio que la ha seguido representando, respondió con dos juicios: en uno reclamaba el pago de una deuda por $ 3.781 millones y en el otro exigió la anulación de la venta de las marcas de Crystal Lagoons, hasta entonces en la sociedad común, a una firma en Curaçao, en solo US$ 830. Fernando Fischmann fue ganando en los tribunales las causas iniciadas, pero bastaba el pronunciamiento de la Suprema.

El conflicto, además, se agravó con una querella interpuesta en 2023 por Myriam Fischmann por los delitos de espionaje y sabotaje informático: asesorada por el penalista Hugo Rivera, acusó que su hermano, con la ayuda de la abogada Paola Flores, esposa de un primo de ambos, intentó acceder a su computador personal en 2021. Paola Flores se querelló de vuelta por denuncia calumniosa, causa en la Myriam Fischmann fue formalizada el 1 de junio de este año. A petición de la Fiscalía, y en acuerdo con la defensa, el 19 de octubre habrá una audiencia de suspensión condicional del procedimiento. Es, este último enfrentamiento, el último coletazo pendiente de un conflicto entre dos hermanos.

El reparto

Los acercamientos entre los Fischmann Torres son atribuidos a un componedor ad hoc: Felipe Bulnes Serrano, ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, árbitro de las diferencias entre los Fischmann Torres. El caso fue abierto en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) y su cuantía estimativa se cifró en 1 millón de UF. Felipe Bulnes, quien estaba ya en la fase de dictación de sentencia en un extenso litigio arbitral, propuso a las partes las bases de una posible conciliación. Antes había habido otro intento de conciliación que fue frustrado. Pero en la propuesta final, y gracias a la intermediación del abogado, el conflicto terminó.

Los términos del acuerdo son reservados, pero el arreglo básicamente consistió en un reparto de bienes en disputa en el que el creador de Crystal Lagoons habría obtenido los activos más valiosos.

Inmobiliaria El Plomo era dueña de varias propiedades y Myriam Fischmann se quedó finalmente con esa empresa. Pero antes fueron transferidos a Fernando Fischmann los inmuebles de mayor avalúo: dos propiedades en Lo Barnechea y un departamento en El Golf.

Quedaron en Inmobiliaria El Plomo otras propiedades que fueron embargadas en el juicio, pero que tras el armisticio fueron levantados: nueve parcelas y dos lotes en Algarrobo, los que pasaron entonces al patrimonio de la hermana mayor.

Los hermanos tenían además dos propiedades en Argentina. Una parcela de 50 hectáreas en Ingeniero Maschwitz, en Buenos Aires, quedó para el dueño de Crystal Lagoons. Otra propiedad, una fracción de campo de 538 hectáreas, en Cariló, también en la provincia de Buenos Aires, será vendida y su resultado será distribuido entre ambos hermanos, según trascendió.

Como parte del acuerdo, la hermana salió además de cualquier sociedad vinculada a la estructura de Crystal Lagoons, el emprendimiento que ideó su hermano. Fernando Fischmann a sus 71 años está radicado en Estados Unidos y en su empresa en Chile tiene casi un centenar de colaboradores, según registros judiciales. La sociedad chilena con la que opera, antes denominada Crystal Lagoons Chile SpA., se llama ahora Inversiones Lagunas SpA y es controlada por Crystal Lagoons BV, con sede en Países Bajos. Pero sus múltiples desarrollos -con la tecnología made in Chile para lagunas artificiales- siguen estando repartidos en el mundo. La página web de Crystal Lagoons reseña que tiene más de 2.200 patentes inscritas en todo el globo. Y que participa en más de 1.000 proyectos, por los que cobra un royalty sobre las ventas, en distintas etapas.