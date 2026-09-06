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    Prisión preventiva para dos líderes de banda que operaba laboratorio clandestino de drogas en La Pintana

    El procedimiento conjunto de la Fiscalía Sur y la PDI dejó seis detenidos y permitió desmantelar un laboratorio instalado en la población El Roble. La policía reportó más de $160 millones en drogas incautadas, además de armas, municiones y precursores químicos.

    Por 
    Felipe Rivera
    Prisión preventiva para dos líderes de banda que operaba laboratorio clandestino de drogas en La Pintana

    Dos de los líderes de una organización criminal dedicada a la producción y venta de drogas en La Pintana quedaron en prisión preventiva, luego de un operativo que permitió desmantelar un laboratorio clandestino y detener a otras cuatro personas.

    El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Pintana de la Policía de Investigaciones (PDI).

    “Se logró la detención de seis imputados, además de la incautación de siete kilos de pasta base de cocaína, un arma de fuego, cargadores y precursores químicos”, informó el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Milibor Bugueño González. El persecutor agregó que el Ministerio Público obtuvo la prisión preventiva para los dos líderes de la organización.

    Prisión preventiva para dos líderes de banda que operaba laboratorio clandestino de drogas en La Pintana

    Según la PDI, la investigación permitió establecer que la agrupación mantenía un laboratorio artesanal en la población El Roble, mientras que sus puntos de venta se encontraban en la población San Ricardo, algunos de ellos próximos a establecimientos educacionales.

    Laboratorio para procesar cocaína base y “cera”

    De acuerdo con el subprefecto Ronald Alvear, jefe de la Bicrim La Pintana, la banda se dedicaba a la “producción, almacenamiento, dosificación y distribución de droga” en distintos puntos de la comuna.

    La policía informó que en el laboratorio se procesaba cocaína base y una sustancia denominada “cera”, que la PDI describió como un derivado de la cocaína base con una baja concentración de clorhidrato de cocaína y una alta presencia de otros productos químicos.

    “Estudios hasta el momento indican que tiene un porcentaje muy menor de clorhidrato de cocaína, cerca de un 0,5%, y todos los demás son productos químicos que son utilizados para poder modificar su consistencia”, explicó Alvear.

    Prisión preventiva para dos líderes de banda que operaba laboratorio clandestino de drogas en La Pintana

    En el inmueble, los detectives encontraron sustancias utilizadas para el procesamiento de la droga, entre ellas ácido clorhídrico diluido, hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio. La PDI señaló que estos elementos eran utilizados para transformar y posteriormente dosificar el estupefaciente.

    La institución cifró en más de 10 kilos el total de sustancias ilícitas incautadas entre el laboratorio y los puntos de venta, con un avalúo estimado de más $162 millones de pesos.

    Droga oculta en un cilindro de gas

    Durante los allanamientos también fue encontrado un cilindro de gas modificado con una compuerta secreta en su base, utilizado para esconder dosis de droga en uno de los puntos de comercialización.

    Según Alvear, el cilindro se encontraba en un sector cercano a un establecimiento educacional y permitía almacenar las sustancias que posteriormente eran vendidas en plazas próximas a colegios y jardines infantiles.

    Prisión preventiva para dos líderes de banda que operaba laboratorio clandestino de drogas en La Pintana

    El procedimiento incluyó la ejecución de cuatro órdenes de entrada y registro en domicilios de La Pintana. Además de la droga y los precursores químicos, fueron incautados un revólver calibre .38, un rifle, cargadores, municiones y un kit Roni, accesorio que permite adaptar un arma de puño.

    Los seis detenidos son chilenos y mayores de edad. Según la PDI, cuatro de ellos registraban antecedentes por delitos similares.

    Lee también:

    Más sobre:La PintanaFiscalía SurTráfico de drogasPDINacionalPolicial

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