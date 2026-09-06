Tras la ceremonia en el ex Congreso Nacional en honor a la partida de Camilo Escalona y su respectivo funeral, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, realizó un llamado a seguir el legado del ex secretario general y timonel de su colectivo para la unidad de la oposición.

La también senadora del Maule agradeció el cariño generado en los dos días de duelo oficial, decretados por el Presidente José Antonio Kast. Asimismo, valoró el apoyo transversal del senado y las palabras de su presidenta, Paulina Núñez.

“Fue un día lleno de afectos, de cariño, de abrazos sinceros, de reconocer en Camilo Escalona, un hombre de Estado, demócrata y un hombre que le entregó su vida al Partido Socialista”, mencionó Vodanovic.

Paulina Vodanovic (PS) resalta legado de Camilo Escalona y llama a la unidad de las “fuerzas democráticas” CHRISTIAN MONSALVE/ATON CHILE

En este sentido, aseguró que desde el PS harán “ todos los esfuerzos para que en nuestro país no avance la ultraderecha, para que construyamos en unidad desde el partido, unidad con el resto de las fuerzas democráticas del país ”. Esto, “porque vemos hoy día una fuerte amenaza autoritaria, una regresión en muchas materias que son derechos que costó mucho conquistar”, amplió y recalcó que la democracia se debe cuidar.

“La democracia no está dada, es algo que hay que cuidar, que hay que preservar y que es deber de todos quienes estamos en la política preservar. Pero más allá de nosotros, inculcarle a nuestros hijos, a la sociedad el respeto por la República, el respeto por los valores que nos unen como chilenos y chilenas”. añadió.

La parlamentaria también destacó las palabras de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric. “En el caso de la Presidenta Bachelet de haber sido compañera desde muy joven con Camilo, de haber compartido en la Juventud Socialista, de haber recorrido una vida militante y de entrega al país”, comentó

Con relación a Boric, la autoridad del PS recalcó que “incluso él, siendo una persona que estaba en contradicción con la postura política de Camilo Escalona, después aprendió a conocerlo y pudo reconocer en él también un hombre de Estado, un hombre preocupado por el país”.