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    Política

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina

    La senadora argentina Patricia Bullrich afirmó que se trató de una “confusión de nombres” y sostuvo que quiso referirse al canal Beagle al momento de referirse a puntos estratégicos del país trasandino. Diputados y senadores chilenos abordaron sus declaraciones y plantearon llamados a la responsabilidad, al respeto de los tratados y a una actuación más firme de las autoridades nacionales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina Andres Perez

    Parlamentarios chilenos reaccionaron a la aclaración entregada por la senadora y exministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, luego de que mencionara al Estrecho de Magallanes al referirse, durante una entrevista radial, a puntos estratégicos que Argentina debería resguardar.

    Bullrich envió una aclaración al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, en la que sostuvo que se trató de una confusión de nombres.

    “Quiero aclarar una confusión de nombres que se deslizó en una declaración radial. El canal al que quise hacer referencia es el canal de Beagle y nunca el Estrecho de Magallanes que pertenece en su totalidad a la hermana República de Chile”, señaló.

    La senadora argentina agregó: “Lamento haber generado una incertidumbre. Mi amistad y la de nuestro país con Chile es sincera y permanente”.

    Schubert (Republicanos) pide terminar con “errores y desaciertos”

    El diputado Stephan Schubert calificó lo ocurrido como un “lamentable lapsus lingüístico” y valoró la aclaración de Bullrich.

    “Se agradece esa aclaración. Esperamos no vuelva a ocurrir y que termine esta seguidilla de errores, desaciertos y malas frases por parte de autoridades argentinas, y que no tengamos que volver a pedir explicaciones por una asociación como esta”, afirmó.

    El parlamentario también realizó un llamado tanto a las autoridades argentinas como chilenas a actuar con responsabilidad.

    “Estamos aquí ante dos naciones hermanas que tienen mucho por delante, que tenemos grandes desafíos que enfrentar en conjunto, y, por lo tanto, esperamos que esta seguidilla de malas frases, de desaciertos o de errores pueda terminar para que podamos avanzar en reconstruir y en avanzar también en una relación fraterna como es la que merecemos”, sostuvo.

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina. En la imagen, Stephan Schubert.

    Saavedra (PS) llama a un rol más activo de la Cancillería

    El senador del PS Gastón Saavedra planteó que la situación requiere una postura firme por parte de Chile respecto de la vigencia de los límites establecidos.

    Según sostuvo, se necesita “la firmeza taxativa de la vigencia de los límites que están establecidos respecto de los territorios” que corresponden a cada país.

    El senador también planteó que la Cancillería debe asumir un papel más activo para abordar la situación y sostuvo que Chile no debe aceptar que Argentina justifique la compra de armamento para sus Fuerzas Armadas en un eventual conflicto de límites con Chile.

    “Chile, el Presidente Kast y su canciller tienen que jugar un rol activo en el cumplimiento de todo lo que emana de los tratados que están vigentes y que Chile requiere que los argentinos no se olviden para que eviten confusiones”, señaló.

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina. En la imagen, Gastón Saavedra. PAUL PLAZA/SENADO

    Carter (Republicanos): “A los argentinos ya no les creo nada”

    El diputado Álvaro Carter cuestionó las declaraciones provenientes de autoridades argentinas y afirmó que han debido explicar sus dichos en reiteradas oportunidades.

    “A los argentinos ya no les creo nada. Han tenido que salir a explicar sus dichos una y otra vez. ¿Cómo se le olvida al canciller que estuvo hace un par de días en nuestro país y a una senadora y exministra trasandina cuáles son sus fronteras?”, señaló.

    Carter agregó que “Argentina ha tenido pretensiones solapadas sobre nuestro territorio y el estrecho, y eso es inaceptable”, y sostuvo además que no se ha derogado el decreto 457.

    “Por lo mismo, nuestro gobierno debe endurecer las acciones y exigir que se derogue este decreto, y entregarles más presupuesto a nuestras fuerzas armadas para que crezca nuestra fuerza disuasiva. Chile es un país de paz, y nuestro territorio, nuestra soberanía, el estrecho de Magallanes se defiende”, manifestó.

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina. En la imagen, Álvaro Carter. Dedvi Missene

    Barraza (PC): “Kast debe dar explicaciones al país”

    El diputado comunista fue tajante: “Los dichos de Patricia Bullrich son graves y muestran las consecuencias de una relación bilateral en la que ha faltado reciprocidad”.

    En ese sentido, señaló que “el Presidente Kast decidió no exigir a Milei la modificación del decreto argentino sobre Magallanes, (mientras tanto) Chile sí asumió nuevos compromisos respecto de los intereses argentinos en Malvinas”.

    Finalmente, apuntó hacia la responsabilidad del Mandatario: “El Presidente Kast debe dar explicaciones al país por haber aceptado esta asimetría y por las consecuencias de renunciar a una exigencia que resguardaba los intereses de Chile”.

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina. En la imagen, Marcos Barraza. Andres Perez

    Riquelme (Republicanos) cuestiona la política exterior hacia Argentina

    En declaraciones referidas al canciller argentino, el diputado republicano por Magallanes Alejandro Riquelme sostuvo que algunas autoridades argentinas están generando tensiones innecesarias con Chile.

    “Lamentablemente, algunas autoridades argentinas están haciendo costumbre borrar con el codo lo que su propio país firmó con la mano, reinterpretando tratados y generando tensiones innecesarias con Chile”, afirmó.

    Riquelme agregó que, a su juicio, “desde 1992 ha sido un error de nuestra política exterior respaldar las pretensiones argentinas sobre las Islas Falkland”.

    “Chile no debió abandonar su histórica neutralidad para tomar partido en una disputa entre terceros paises. Nuestra política exterior debe tener una prioridad muy sencilla: primero están los intereses de Chile”, concluyó.

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina. En la imagen, Alejandro Riquelme.
    Más sobre:Patricia BullrichEstrecho de MagallanesParlamentariosDiputadosSenadoresCongreso

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