La alegría chilena tras el brillante triunfo sobre Argentina XV: “Es nuestra segunda final como equipo y la ganamos”

Chile XV hizo historia para el rugby nacional, justo el día en que se celebraban los 90 años del primer partido internacional, curiosamente también frente a Argentina. La patada de Matías Garafulic en el último segundo le dio a los pupilos de Pablo Lemoine su primer título del Americas Rugby Championship.

El capitán Santiago Videla analizó el triunfo 28-27 sobre Argentina XV en Valparaíso. “Primero que todo, gracias. Gracias a la gente que vino a vernos, que vino a apoyarnos el día. Tremendo. Para nosotros es clave el público, que viene con esa pasión que tenemos los chilenos”, comenzó señalando a ESPN.

También recordó el duelo con Uruguay XV, donde Emilio Shea terminó gravemente lesionado. “Todo partió con un partido contra Uruguay, muy cerrado, con el incidente que todos sabemos que pasó, que ya no hay más palabras, ya se quedó en ese partido, no hay más nada más que decir, se cerró ese ciclo”, expresó.

“Después, un partido en la semana con mucho recambio (ante Paraguay). El objetivo era darles rodaje a los más chicos, a jugadores juveniles que vienen a jugar el Challenger M-20 en un par de meses más, que demostraron, que levantaron la mano y así lo hicieron. Muy buen partido el miércoles, y eso demuestra lo fuerte que es el equipo. El equipo se está abriendo, es cada vez más amplio, hay cada vez más gente y cada vez más unidos”, continuó.

También recordó que este grupo solo había enfrentado una sola definición. “Hablamos que no muchas veces tenemos una final, diría que esta es nuestra segunda final como grupo. Aparte de la SLAR que tuvimos hace un par de años, es la segunda final que hemos tenido como equipo y la ganamos. Así que el objetivo cumplido y me saco un sombrero por los jugadores”, resaltó.

En ese contexto, destacó las concentraciones que han tenido en las últimas tres semanas, con mucha intensidad y trabajo psicológico: “Así va a ser de ahora en adelante, así va a ser la ventana de noviembre y el próximo año”.

Videla enfatizó que hay que ir paso a paso. “Somos tan buenos como el último partido; el último partido fue este, así que hay que trabajarlo día a día, sabemos que nuestro techo es muy alto. No tenemos techo todavía, tenemos partidos que se vienen durante lo que queda del año, noviembre, muy importantes, muy importantes para nosotros, para este proceso, para el ranking, Portugal, España y Zimbabue, y ahora el foco está puesto ahí”, cerró.

El halago argentino

Por su parte, el capitán argentino Ignacio Dogliani se refirió a la agónica derrota. “Sabíamos que el partido iba a ser así, que se iba a dar en los últimos minutos. Creo que, por errores nuestros, no nos lo pudimos llevar, que era lo que queríamos. El balance es positivo, pero la verdad que nos vamos con un sabor amargo. Cada vez que nos ponemos esta camiseta, nosotros buscamos ganar todos los partidos”, confesó.

También alabó el trabajo del elenco nacional. “Chile es un rival al que le tenemos respeto. Se prepara para el Mundial el año que viene. Tiene jugadores muy fuertes, muy pasionales como nosotros. Y sabíamos que iba a ser así, son un gran equipo. Por algo se lo habrán llevado”, manifestó.