Historia en Valparaíso: Chile XV le remonta a Argentina XV en la última jugada y se corona en el Americas Rugby Championship

El capitán Santiago Videla levanta la copa tras la victoria de Chile XV sobre Argentina XV en la final del Americas Rugby Championship. Foto: Photosport.

Chile XV se coronó en Valparaíso. El equipo dirigido por Pablo Lemoine se impuso ante Argentina XV en la final del Americas Rugby Championship, por 28-27, en un partido que marcó el 90º aniversario del primer enfrentamiento entre sí. La escuadra nacional remontó agónicamente en la última jugada del partido.

En 1936, ambos elencos se enfrentaron también con la ciudad puerto como escenario. Se trató el primer duelo internacional en la historia del conjunto chileno (fue 0-29 para los transandinos).

El encuentro también se desarrolló después de la operación de Emilio Shea a raíz de la grave lesión multiligamentaria provocada por un tardío tackle de Joaquín Myzska, en la victoria sobre Uruguay. Precisamente, este viernes 4 de septiembre, el pilar izquierdo fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Se trató de la primera cirugía considerada en la extensa planificación de su recuperación, con miras al Mundial de Australia 2027. La otra será en seis semanas, en octubre próximo.

Chile se impuso en la final del Americas Rugby Championship. Foto: Chile Rugby.

Increíble remontada

El encuentro en Valparaíso fue intenso desde el comienzo. Ambos equipos mostraron una notoria vehemencia, aunque Argentina logró romper el cero.

Chile comenzó a atacar con continuidad y cuando parecía que podía abrir el marcador, un error propició la recuperación de Mateo Pasquini (7′) cerca de su propia línea de in goal. El transandino recorrió prácticamente todo el campo, dejó a dos chilenos desparramados y anotó. Ignacio Dogliani falló la conversión.

El conjunto chileno continuó con su presión ante un paciente y férreo elenco transandino en defensa, que intentó sostener los embates. Buenos movimientos, actitud e intensidad de los pupilos de Lemoine. Cuatro penales argentinos en el primer cuarto de hora fue reflejo de cómo se dio el trámite inicial.

No obstante, a Chile le costó superar el último tercio. De hecho, Argentina aumentó su ventaja gracias a un drop de Dogliani, que decidió patear ante la imposibilidad de penetrar la zaga nacional pese a las numerosas secuencias ofensivas.

En el 24′, Diego Correa recibió una tarjeta amarilla debido a una reiteración de penales, dejando al equipo transandino con uno menos por diez minutos. Al mismo tiempo, el ritmo inicial no se pudo mantener y la intensidad bajó.

Sin embargo, a pesar de la inferioridad numérica, Argentina XV logró una nueva conquista gracias a un try de Franco Rossetto (29′). Dogliani completó para un equipo que estuvo más acertado en los momentos clave.

Chile logró descontar sobre el cierre. Presionó cerca de la zona de in goal y recuperó en un line. Santiago Videla (36′) anotó y Matías Garafulic completó para recortar distancia. 7-15 al descanso, en un resultado algo más cercano al juego.

El milagro

Era demasiado castigo para el equipo nacional, que inició el segundo parcial sufriendo. Line y maul para un try de Martín Vaca (46′) que golpeó.

Chile consiguió una anotación de Benjamín Videla (54′) y una conversión de Garafulic, que acortó la diferencia. Pero Argentina respondió con un try de Martín Vaca (57′) en un maul. Dogliani ahora sí completó para volver a estirar la ventaja.

La distancia parecía lejana respecto al tiempo. 13 puntos de diferencia a falta de poco más de 10 minutos. Sin embargo, la escuadra nacional estuvo lejos de tirar la toalla. Volvió a descontar gracias a Domingo Saavedra (69’), en una batallada jugada, y una patada de Garafulic. Sería un cierre apretado, con Chile empujando a Argentina sobre su propia zona.

Así, luego de varios intentos, se desató la euforia en Valparaíso en la última jugada del partido. Un try de Ernesto Tchimino y una conversión de Garafulic sellaron una épica remontada y la coronación con el título del ARC.

Se trata del primer título de Chile en la historia del certamen. De hecho, su mejor participación había sido un sexto puesto. Ahora, en un reflejo del crecimiento de la disciplina, el equipo de Lemoine se impuso ante Uruguay, Paraguay y Argentina.