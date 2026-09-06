Pablo Lemoine: “No estamos de acuerdo con nada de lo que pasó; son situaciones que no van con nuestro deporte”

La preparación de los Cóndores para el Mundial de Rugby del próximo año se vio alterada por una situación grave que afectó a Emilio Shea, una de las figuras de mayor proyección del seleccionado nacional. El joven jugador sufrió una durísima entrada de Joaquín Myszka en el partido en que Chile XV derrotó a Uruguay XV, por la primera jornada del Americas Rugby Championship.

El pilar criollo terminó con una lesión multiligamentaria en la rodilla derecha luego de un tackle tardío del charrúa, lo que posteriormente desató una monumental gresca en el barroso césped del estadio CAP de Talcahuano. El tiempo de recuperación se estima en 12 meses. Un hecho que representa un duro golpe para el equipo que comanda Pablo Lemoine, quien se refiere a lo sucedido en la antesala de la definición por el título del Americas Rugby Championship frente a Argentina, a las 16.00 de este domingo, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso (compra aquí).

El coach recuerda cómo vivió esa jornada al borde del campo. “El partido fue lo que esperábamos a nivel deportivo. Partido cerrado, con lo climático influyendo enormemente en el plan de juego. Partido friccionado, son tradicionalmente partidos duros entre Uruguay y Chile. La verdad que contento por la performance que pudimos lograr con el barro y la lluvia, por momentos complejos”, comienza señalando.

“Después, con los minutos esos en que el partido se salió un poco de control, son situaciones que no van con nuestro deporte, que no van con lo que promovemos. Las cosas que sucedieron, creo que hay que ser muy cauteloso con este tipo de cosas, porque hay chicos que están mirando esto y que tienen que entender que nuestro deporte no tiene nada que ver con lo que pasó”, afirma.

En cuanto a las motivaciones que pudieron provocar una reacción tan virulenta, el seleccionador no encuentra una respuesta: “Creo que hay una cantidad de cosas. Esto pasa en cualquier ámbito de la sociedad, que hay reacciones que son inexplicables. En este partido pasó algo que es bastante inexplicable, porque estos chicos han jugado una gran cantidad de partidos. Siempre partidos muy duros, pero nunca con estas acciones que no van acordes al juego”.

“Creemos que no tiene nada que ver con lo que promovemos ni desde la Federación, ni desde la Unión de Rugby de Uruguay, ni lo que promueve nuestro deporte. Así que no estamos de acuerdo con nada de lo que pasó y estamos trabajando para que no vuelva a pasar”, enfatiza.

Posteriormente a lo ocurrido, ha habido algunas conversaciones entre las federaciones, que el mismo entrenador detalla. “Bueno, sí, hemos estado en contacto, somos uniones muy cercanas, crecemos juntos, representamos al rugby sudamericano en mundiales, representamos al rugby sudamericano para afuera. Estamos unidos en una cruzada de hacer de que el rugby sudamericano exista. Somos uniones que estamos totalmente en contacto y ellos entienden perfectamente que la lesión es algo que no estuvo bueno, pero que volvemos a lo que nos rige como deporte, que son nuestros valores, y esta búsqueda de hacer de que este deporte sea para más gente todo el tiempo”, resalta.

Lucas Gracia / Chile Rugby

Por otra parte, evita criticar la ausencia del TMO en el torneo, por lo que el árbitro principal no tiene la posibilidad de apoyarse en las imágenes cuando ocurren situaciones como las de Talcahuano.

“Son decisiones que se van tomando, pero tampoco podemos cuestionar las decisiones después de que hay una situación para TMO. Esto es como opinar con el diario del lunes, ¿no? Es complicado. Yo creo que el TMO es parte del juego, pero hace poco tiempo apareció en el juego. Ahora, por momentos no está y por momentos va a volver a estar, así que es una parte más del juego", indica.

El apoyo a Shea

La grave lesión dejó muy afectado a Emilio Shea. Sin embargo, el head coach nacional confía en su recuperación: “Lo estamos apoyando. Emilio es un tipo súper serio que ha trabajado muchísimo en su crecimiento personal como jugador y va a hacer lo mismo en su recuperación, y va a volver a jugar, y va a pelear por ese lugar en el Mundial, porque ya sabemos que su capacidad y su fuerza emocional lo va a poner en carrera para el Mundial, así que estamos tranquilos de eso”.

En cuanto al proceso sancionatorio y a las apelaciones en curso después de los 13 partidos que recibió el infractor, Lemoine prefiere no referirse. “Esto es como opinar de cosas que uno no maneja, yo no opino de cosas que no son mi ámbito. Yo tengo una frase que promuevo, que escuché hace un tiempo, que es controlar lo controlable, y en esto no tengo ninguna capacidad de controlar nada de lo que vaya a pasar como sanción. Yo me preocupo de lo que pasó en la cancha, que no promovemos; de lo que le pasó a Emilio, para ayudarlo en su recuperación y en lo que viene”, manifiesta.

“Ese es el objetivo tanto de todo el staff médico de la federación, como de todos nosotros; de darle herramientas para que él vuelva mejor que lo que estaba. Ese tiene que ser nuestro trabajo y creo que es un poco lo que hay que pedirle a todo el mundo; focalizarlo en el rugby. Sigamos haciendo crecer el rugby, porque no creo que ayude a seguir opinando de cosas que la gente no puede controlar”, recalca sobre el proceso de recuperación del promisorio pilar y la manera en que será acompañado.