SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Tremendamente indignante”: Colegio Médico condena eventual fraude de subvenciones y pide “máximo rigor” contra culpables

    La presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, calificó el caso como "muy lamentable", ya que "defraudan la confianza en las instituciones y defraudan, además, los recursos que son tan tan importantes para un país”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    KARIN POZO/ATON CHILE

    Como un hecho “tremendamente indignante“ calificó esta jornada la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, el eventual fraude de subvenciones que involucra a cinco prestadores de salud y que habría generado un perjuicio cercano a $8 mil millones para Fonasa.

    “Creo que es muy importante desde el Colegio Médico reconocer la importancia de afinar la estructura de vigilancia activa de las instituciones del Estado”, sostuvo. “Que Fonasa, en el fondo, cruce los datos y logre detectar estos fraudes es algo tremendamente significativo. Que eso se vincule con una investigación, más significativo aún”.

    Cuando se hacen este tipo de engaños, indicó Arriagada, “primero con la confianza de las personas, con los recursos públicos -especialmente de Fonasa, que en el fondo tiene el rol de asegurador público de prácticamente el 85% de la población- es algo tremendamente indignante”.

    “Así que yo creo que esto es importante mirarlo, primero, con confianza en que las instituciones están haciendo un trabajo cada vez más sofisticado de vigilancia”, sostuvo. “En segundo lugar, mostrar la preocupación por este tipo de fraudes que deben castigarse con el máximo rigor por los bienes tan valiosos con los cuales juegan, y con los cuales engañan y defraudan la confianza de las personas”.

    Como tercer punto, la presidenta del gremio destacó que el grueso de los operativos que se organizan desde distintas instituciones y que hoy están siendo centralizados desde el Ministerio, “transcurren con seguridad hacia las personas, hacen un buen uso de los recursos y cooperan, por supuesto, con las listas de espera”

    En esta línea, lamentó que un efecto secundario de este eventual fraude es que se opaque, o se siembren dudas, con respecto a los operativos.

    Los operativos son de distinto tipo, organizados por organizaciones sin fines de lucro, también por universidades, por instituciones privadas, también por el Colegio Médico, que pretenden aliviar la situación de salud de las personas”, señaló.

    “Nosotros esperamos desde el Colegio que se aclaren las responsabilidades, que se investigue a los culpables, que se los castigue con el máximo rigor de la ley porque defraudan la confianza en las instituciones y defraudan, además, los recursos que son tan tan importantes para un país”, concluyó.

    Más sobre:NacionalFonasaColmedColegio MédicoFraudeSubvenciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura”

    Pérez Mackenna dice que embajador Judd entregará información sobre el 18-O y la pondrán a disposición de la Fiscalía

    Quién es Vinko Fodich: el exfiscal que investigó a “La Quintrala”, que defendió al excabo Zamora y que ahora está investigado

    Tras caso de niños haitianos: Defensor de la Niñez advierte que familias han retirado a sus hijos de colegios por temor

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario de Quiroz por causas relacionadas a prácticas elusivas

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    Detienen a exfiscal Vinko Fodich y tres funcionarios de la PDI en investigación de la Fiscalía Supraterritorial

    Detienen a exfiscal Vinko Fodich y tres funcionarios de la PDI en investigación de la Fiscalía Supraterritorial

    3.
    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    4.
    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    5.
    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    6.
    “El objetivo era destruir mi carrera política”: el primer cara a cara de Orrego con los cores que quisieron destituirlo

    “El objetivo era destruir mi carrera política”: el primer cara a cara de Orrego con los cores que quisieron destituirlo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Stuttgart vs. Viking en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Stuttgart vs. Viking en TV y streaming

    Pérez Mackenna dice que embajador Judd entregará información sobre el 18-O y la pondrán a disposición de la Fiscalía
    Chile

    Pérez Mackenna dice que embajador Judd entregará información sobre el 18-O y la pondrán a disposición de la Fiscalía

    Quién es Vinko Fodich: el exfiscal que investigó a “La Quintrala”, que defendió al excabo Zamora y que ahora está investigado

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura”
    Negocios

    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura”

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario de Quiroz por causas relacionadas a prácticas elusivas

    Wom anuncia cambios en la dirección de la empresa y la nueva salida de Chris Bannister, el “Tío Wom”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    En vivo: el Barcelona de Lamine Yamal debuta en la Champions League contra Feyenoord
    El Deportivo

    En vivo: el Barcelona de Lamine Yamal debuta en la Champions League contra Feyenoord

    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    El sorpresivo reto de Manuel Pellegrini al héroe del triunfo del Betis en Lille por la Champions League

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2

    “Surprise and shine”: sigue en vivo los anuncios y novedades del evento de Apple 2026

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)
    Cultura y entretención

    Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)

    Inti Illimani Histórico lanza en vinilo su nuevo álbum en vivo

    Orquesta y Coro SIP hicieron vibrar el Teatro Municipal de Santiago junto a Los Jaivas

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas
    Mundo

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Estados Unidos niega que la Guardia Revolucionaria de Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Medio Oriente

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar 10 objetivos de EE.UU. por cada bombardeo norteamericano

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera