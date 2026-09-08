“Tremendamente indignante”: Colegio Médico condena eventual fraude de subvenciones y pide “máximo rigor” contra culpables

Como un hecho “tremendamente indignante“ calificó esta jornada la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, el eventual fraude de subvenciones que involucra a cinco prestadores de salud y que habría generado un perjuicio cercano a $8 mil millones para Fonasa.

“Creo que es muy importante desde el Colegio Médico reconocer la importancia de afinar la estructura de vigilancia activa de las instituciones del Estado”, sostuvo. “ Que Fonasa, en el fondo, cruce los datos y logre detectar estos fraudes es algo tremendamente significativo . Que eso se vincule con una investigación, más significativo aún”.

Cuando se hacen este tipo de engaños, indicó Arriagada, “primero con la confianza de las personas, con los recursos públicos -especialmente de Fonasa, que en el fondo tiene el rol de asegurador público de prácticamente el 85% de la población- es algo tremendamente indignante”.

“Así que yo creo que esto es importante mirarlo, primero, con confianza en que las instituciones están haciendo un trabajo cada vez más sofisticado de vigilancia”, sostuvo. “En segundo lugar, mostrar la preocupación por este tipo de fraudes que deben castigarse con el máximo rigor por los bienes tan valiosos con los cuales juegan, y con los cuales engañan y defraudan la confianza de las personas”.

Como tercer punto, la presidenta del gremio destacó que el grueso de los operativos que se organizan desde distintas instituciones y que hoy están siendo centralizados desde el Ministerio, “transcurren con seguridad hacia las personas, hacen un buen uso de los recursos y cooperan, por supuesto, con las listas de espera”

En esta línea, lamentó que un efecto secundario de este eventual fraude es que se opaque, o se siembren dudas, con respecto a los operativos.

“Los operativos son de distinto tipo, organizados por organizaciones sin fines de lucro, también por universidades, por instituciones privadas, también por el Colegio Médico, que pretenden aliviar la situación de salud de las personas”, señaló.

“Nosotros esperamos desde el Colegio que se aclaren las responsabilidades, que se investigue a los culpables, que se los castigue con el máximo rigor de la ley porque defraudan la confianza en las instituciones y defraudan, además, los recursos que son tan tan importantes para un país”, concluyó.