“Sillita musical”: las veces en que Kast cuestionó a gobiernos de Boric y Piñera por reubicar autoridades removidas

Santiago 27 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, anuncia proyecto de ley de Reforma Constitucional, que incorpora una nueva causal de cesacion en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Este lunes se conoció la decisión del Presidente José Antonio Kast de reincorporar a la exministra del Deporte Natalia Duco al gobierno, a tan solo 24 días de su salida.

La exsecretaria de Estado, según informó La Moneda, se incorporará como asesora del equipo encargado de políticas públicas del Segundo Piso a cargo de -entre otras cosas- hacer el seguimiento a las materias vinculadas con las Olimpiadas Especiales, que se realizarán el próximo año en Chile.

La decisión desató fuertes críticas en la izquierda y sectores de derecha, donde utilizaron apelativos como “sillita musical” y “premio de consuelo” para apuntar contra La Moneda. Además recordaron que la salida de Duco se dio luego de su polémica con Contraloría por el mal uso de un auto fiscal en un evento privado.

Aunque en el Palacio salieron a desestimar esos cuestionamientos y defendieron la experencia de Duco, lo cierto es que en el pasado el ahora Mandatario apuntó contra este tipo de enroques durante la administración de Gabriel Boric .

Santiago 19 de enero 2026. El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Su primera crítica la hizo en junio de 2022 después de conocerse que, tras una restructuración en el Ministerio del Interior liderado por ese entonces por Izkia Siches, Roberto Estay, quien hasta mayo se desempeñó como jefe de gabinete de la ministra, volvió al Ejecutivo para sumarse a la cartera de Desarrollo Social, encabezada por Jeanette Vega.

Esto, según publicó la Tercera, específicamente para asumir como secretario ejecutivo del programa Elige Vivir Sano, lo que desató algunas críticas en la oposición.

Uno de los más duros fue precisamente el actual Mandatario. “La sillita musical. Durante 3 meses hizo una gestión desastrosa en Interior y ahora como premio se va a ganar un sueldo millonario a otro ministerio”, cuestionó en su cuenta de X en una publicación realizada el 14 de junio de 2022.

Casi tres meses después, Kast volvió a cargar contra el gobierno por las denominadas “sillitas musicales”. Esta vez, eso sí, su reparo apuntó directamente contra uno de los colaboradores más cercanos de Boric: el ministro Giorgio Jackson (Frente Amplio).

Después del primer cambio de gabinete, realizado el 6 de septiembre tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional, el hoy Presidente cuestionó la decisión de que Jackson -quien ejerció durante los primeros meses como jefe de la Segpres- fuera trasladado a Desarrollo Social.

“Empezaron las sillitas musicales y el premio de consuelo mayor se lo lleva el ministro Giorgio Jackson. Fracasó como Segpres y ahora lo mandan a Desarrollo Social. La pobreza no es importante para el Presidente. Prefiere privilegiar la amistad”, apuntó también en X el mismo 6 de septiembre.

El entonces candidato, incluso, ya había hecho una crítica similar durante la segunda administración de Sebastián Piñera cuando cuestionó el arribó del exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel a la presidencia de Banco Estado, lo que calificó como un “premio de consuelo”.

Sebastián Piñera y José Antonio Kast.

“Lamento mucho que BancoEstado, al igual que en tiempos de M. Bachelet, se convierta en un premio de consuelo político. Con la misma fuerza que criticamos designación de Francisco Vidal, debemos rechazar la de Sebastián Sichel en cargo que requiere conducción técnica y no política”, apuntó también en sus redes sociales.

Este lunes, en todo caso, en La Moneda defendieron la decisión de reincorporar a Duco. “Para nadie en nuestro país es motivo de duda la gran importancia que Natalia Duco ha tenido para el deporte nacional. Sin perjuicio de que las salidas como ministra de Estado fueron explicadas por el mismo Presidente de la República en su momento, ello no obsta a que, tal cual como lo dijo la exministra, ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile, por los chilenos y por el deporte en nuestro país“, dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

En el gobierno, de hecho, no es primera vez que se hace este tipo de movimientos. Sin ir más lejos, hace unos meses el exsubsecretario de Seguridad Pública Andrés Jouannet, tras su salida de esa repartición, también recaló como asesor en el Segundo Piso.

Lo propio se intentó hacer con la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, a quien -tras dejar el cargo- se le ofreció asumir un puesto en una agregaduría en el exterior. Ese proceso, que desató críticas incluso en el oficialismo, quedó en suspenso.