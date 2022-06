Roberto Estay, exjefe de gabinete de Siches, aterriza en Desarrollo Social a cargo del programa Elige Vivir Sano

La fuerte reestructuración que se llevó a cabo en el Ministerio del Interior en mayo pasado dejó fuera de la primera línea de la cartera al médico Roberto Estay. Parte del círculo íntimo de la ministra Izkia Siches desde su período como dirigenta del Colegio Médico (Colmed), el oncólogo salió de la jefatura de gabinete -tras duras críticas al despliegue de Siches en los primeros meses de gobierno y, por ende, a su gestión como asesor- y su puesto fue asumido por la otrora jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte.

Aunque tras el reemplazo por Uriarte había quedado establecido que Estay permanecería asesorando a la ministra en otras materias dentro de Interior -como en la elaboración de la reforma a las policías, detallan-, a inicios de este mes trascendió que, finalmente, el oncólogo dimitió al gobierno. Sin embargo, fuentes de La Moneda dieron cuenta de que este lunes el médico se sumó al Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Jeanette Vega.

Consultados en ese ministerio, confirmaron a La Tercera PM que Estay, 13 días después de dejar Interior, asumió este lunes como secretario ejecutivo del programa Elige Vivir Sano -fundado por la exprimera dama Cecilia Morel, y una de las iniciativas “estrella” durante la primera administración del expresidente Sebastián Piñera-, dedicado a promover hábitos y estilos de vida saludables. “Al profesional le corresponderá encabezar un proceso de actualización de la entidad, para potenciar su rol y vincularlo con las actuales prioridades que impulsa el ministerio”, detallan desde esa cartera.

Quienes conocen la historia tras el retorno de Estay a La Moneda dan cuenta de que a los tres días de su salida “definitiva”, fue contactado por la ministra Vega -quien mantiene una relación estrecha con Siches y que algunos la califican como amigas-, a quien también conoce desde su época como dirigente en el Colmed.

Allegados a la jefa de Desarrollo Social señalan que entre Estay y Vega existe un vínculo desde que ambos componían el equipo asesor en pandemia de Siches. De hecho, tanto el médico como la ministra son consignados como unos de los autores del plan “Covid Cero”, propuesta socializada por la entidad gremial hace casi un año. La estrategia apuntaba a un período de “cortocircuito” -o de una cuarentena corta, pero estricta- para detener la propagación del coronavirus que, en ese minuto, mostraba cifras críticas de contagio.

Antes de asumir formalmente el gobierno, Estay -en su rol de jefe de gabinete- estuvo presente en diversas reuniones entre la ministra Vega y la ministra Siches.

La salida de Estay de la jefatura en Interior se materializó el 22 de mayo. Aunque semanas atrás ya había trascendido que altos personeros de Palacio habían solicitado la renuncia del jefe de gabinete, algo que no fue concretado -en ese momento- por la ministra Siches. Al día siguiente, de hecho, ella misma se refirió a las versiones que circulaban desde La Moneda. “Esa no es una información efectiva, los jefes de gabinete de ministros y ministras de este gobierno son nombrados por cada uno de los ministros. Obviamente, desde el Ministerio del Interior siempre estamos trabajando por fortalecer nuestro equipo, pero cuando existan anuncios los voy a hacer yo personalmente y no por transcendidos por la prensa”, dijo.

Sin embargo, una vez que se confirmó la llegada de Uriarte, el médico compartió un mensaje al WhatsApp del comité político ampliado, donde están presentes los jefes de partidos. “Estimad@s. Hoy dejo mi función de JDG (jefe de gabinete). Les agradezco enormemente todo lo compartido. Mis mejores deseos en las pegas que vienen y la responsabilidad de hacer avanzar el programa de gobierno. Comparto el número de la nueva jefa para que puedan integrarla a este espacio. Un abrazo fraterno”, escribió Estay en la oportunidad, poco antes de abandonar el chat.

Parte de las críticas que se le realizaban a Siches como “debutante” en el cargo más relevante del gabinete ministerial apuntaban también a su círculo “de hierro” de asesores. Antes, incluso, de la instalación oficial, la secretaria de Estado ya había definido desembarcar junto a sus estrechos colaboradores en el Colmed. Aunque Estay ya no sigue en Interior, sí continúan trabajando con la jefa de la cartera Matías Libuy y José Peralta.