DT del Crystal Palace de Darío Osorio destaca el estreno de sus refuerzos y manda una dura advertencia tras la victoria

Una nueva era comienza para el puntero chileno Darío Osorio. A solo días de haber fitrmadod su contrato con Crystal Palace, el jugador formado en Universidad de Chile tuvieron la oportunidad de jugar sus primeros minutos en la victoria de su nueva escuadra en casa de Fulham, con remontada incluida.

El de Hijuelas ingresó a los 88 minutos en el partido disputado en Craven Cottage, justo después de que sus compañeros lograran conseguir un impensado triunfo, de acuerdo con lo que ocurrió en el campo londinense.

“La lección de hoy fue gratis porque ganamos, pero fuimos ineficientes en la construcción durante la primera mitad. Tenemos muchas cosas que mejorar. Fue importante ganar, especialmente en esta condición, porque el partido fue difícil. Ellos se fueron dos veces en ventaja y logramos remontar”, advirtió el técnico Pierre Sage.

Asimismo, agregó que “nos anularon un gol por offside, además tuvimos otras situaciones, pero también logramos concretar muchas oportunidades. Estamos contentos con este triunfo, pero sabemos que hay muchas cosas que se pueden cambiar en futuras actuaciones”.

Lo cierto es que el cuadro del sur de Londres vivió momentos de angustia ante los dirigidos de Álvaro Arbeloa, exentrenador interino de Real Madrid. Pese a ello, tuvieron la eficacia suficiente para conseguir su primer triunfo de la temporada.

“Tuvimos errores puntuales en la primera mitad, pero el equipo no se cayó. Hicimos un gran segundo tiempo, eso es lo realmente importante. Les dije a los jugadores que todos cometemos errores, yo hago lo mismo todos los días. Tal vez es mi elección, pero nunca dejaré que el equipo se caiga”, aseguró el DT francés.

Además, explicó que “los cambios mudaron la mentalidad del equipo y dieron fuerza a sus compañeros. Eso es lo realmente esencial para mantener el resultado”.

La importancia de la suplencia

El equipo austral de la capital inglesa sumó ocho incorporaciones importantes en esta ventana de mercado, una de ellas fue el chileno Osorio. Tras la primera celebración, el técnico Sage destacó la importancia de los reemplazantes.

Consultado por la actuación Tyrick Mitchell, elegido el mejor de la cancha, el exentrenador del Lens galo “jugó muy bien, especialmente en la segunda mitad. Está en un buen momento, creo que lo merece porque dio su vida en el campo. Estoy muy contento con él porque dio un buen mensaje a su equipo y a todo el mundo. Especialmente esta semana, porque fue su cumpleaños. Lo felicitamos por sus dos goles”.

Otro de los importantes fue Ben Chilwell, uno de los grandes regresos de las Águilas en este mercado, el galo confirmó que “en el primer toque del balón, desde que ingresó marcó una diferencia. Le gusta estar aquí y estoy muy contento de que se decidiera por venir. Es una buena persona, con mucha experiencia y un buen jugador. Es una buena forma de empezar con nosotros y solo quiero felicitarlo. Me gusta su mensaje y cómo le da confianza a sus compañeros. Es muy importante el vestuario. Está aquí desde hace tres días y creo que va a ser importante en nuestra temporada”.