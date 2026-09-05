Putin abre negociaciones sobre Ucrania con enviados de Trump en Moscú
El presidente ruso recibió a Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados por Donald Trump, en una reunión destinada a reavivar el proceso de paz y abordar cómo poner fin a más de cuatro años de guerra en Ucrania.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abrió este sábado negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes llegaron durante la jornada a Moscú enviados por el presidente estadounidense, Donald Trump.
“La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil”, afirmó Putin al comienzo del encuentro, en el que saludó en inglés a sus interlocutores: “Welcome. Nice to meet you”.
El mandatario ruso señaló, sin embargo, que este tipo de contactos son siempre beneficiosos. Además, indicó que “primero de todo” quería transmitir “los mejores deseos” y “palabras de agradecimiento” a Trump.
Witkoff, en tanto, le comunicó que el presidente estadounidense también le enviaba sus mejores deseos y agradeció la liberación de Robert Gilman de parte de su familia.
La reunión se desarrolla en el Gran Palacio del Kremlin y cuenta también con la participación del asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario presidencial para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev.
Los representantes estadounidenses llegaron poco después del mediodía a Moscú. Durante la jornada, Putin mantuvo una apretada agenda debido al Día de Moscú y a otros actos de carácter electoral, a dos semanas de que Rusia celebre elecciones legislativas.
El encuentro es el primero desde enero y se produce menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.
Tras la reunión, Witkoff y Kushner viajarán a Kiev, donde serán recibidos por primera vez por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Con el objetivo de facilitar la llegada de los mediadores estadounidenses, Putin y Zelenski, quien había propuesto la medida, ordenaron cesar durante tres días los ataques aéreos contra las capitales de su enemigo, Kiev y Moscú.
Trump señaló que sus enviados “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra” y agregó: “Porque yo puse fin a ocho guerras”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.