Putin abre negociaciones sobre Ucrania con enviados de Trump en Moscú

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abrió este sábado negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes llegaron durante la jornada a Moscú enviados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil”, afirmó Putin al comienzo del encuentro, en el que saludó en inglés a sus interlocutores: “Welcome. Nice to meet you”.

El mandatario ruso señaló, sin embargo, que este tipo de contactos son siempre beneficiosos. Además, indicó que “primero de todo” quería transmitir “los mejores deseos” y “palabras de agradecimiento” a Trump.

Witkoff, en tanto, le comunicó que el presidente estadounidense también le enviaba sus mejores deseos y agradeció la liberación de Robert Gilman de parte de su familia.

Putin abre negociaciones sobre Ucrania con enviados de Trump en Moscú

La reunión se desarrolla en el Gran Palacio del Kremlin y cuenta también con la participación del asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario presidencial para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev.

Los representantes estadounidenses llegaron poco después del mediodía a Moscú. Durante la jornada, Putin mantuvo una apretada agenda debido al Día de Moscú y a otros actos de carácter electoral, a dos semanas de que Rusia celebre elecciones legislativas.

El encuentro es el primero desde enero y se produce menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.

Tras la reunión, Witkoff y Kushner viajarán a Kiev, donde serán recibidos por primera vez por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Putin abre negociaciones sobre Ucrania con enviados de Trump en Moscú. En la imagen, Volodimir Zelenski. PRESIDENCIA DE UCRANIA

Con el objetivo de facilitar la llegada de los mediadores estadounidenses, Putin y Zelenski, quien había propuesto la medida, ordenaron cesar durante tres días los ataques aéreos contra las capitales de su enemigo, Kiev y Moscú .

Trump señaló que sus enviados “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra” y agregó: “Porque yo puse fin a ocho guerras”.