Tras declaración de Kast y Milei: canciller argentino reabre flanco tras afirmar que su país es “bioceánico”

El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió las medidas anunciadas por el mandatario transandino Javier Milei para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, afirmando que su país es “bicontinental” y “bioceánico”.

La declaración reabrió un flanco en la relación entre Chile y Argentina, luego de la reciente controversia por el Estrecho de Magallanes, que había quedado aparentemente zanjada tras la reunión entre el Presidente José Antonio Kast y Milei, luego del paso del mandatario argentino por el Foro Madrid en Santiago.

En una entrevista con el canal argentino América 24 (A24), el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a las acciones de su país ante la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas por parte del Reino Unido, apuntando al proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego.

En ese marco, señaló: “Esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo. Argentina es un país bicontinental, bioceánico y lo que tiene que hacer es justamente fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, porque es el camino a la Antártida”.

Su intervención se conoce un día después de que los gobiernos de Chile y Argentina, en una declaración conjunta, reafirmaran la vigencia de los tratados que establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho de Magallanes.

“Ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984,instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”, se lee en la declaración publicada por los dos gobiernos.

En el mismo documento, Kast comprometió el respaldo de Chile a los “derechos de soberanía” argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Diputado Riquelme rechaza dichos de Quirno

El diputado republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, rechazó la noche de este viernes los dichos del canciller Quirno sobre Argentina como país “bioceánico” y exigió respeto irrestricto a tratados limítrofes.

En un comunicado, el legislador además recordó que los acuerdos bilaterales establecen las respectivas proyecciones de Chile hacia el Pacífico y Argentina hacia el Atlántico.

“Rechazo categóricamente las declaraciones del canciller argentino. Argentina puede hablar de integración o corredores bioceánicos, pero eso es muy distinto a hablar de soberanía. El Protocolo Adicional y Aclaratorio de 1893 estableció expresamente que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico y que Argentina no puede pretender punto alguno hacia el Pacífico”, apuntó.

Luego agregó que “este principio, además, fue reiterado en la Declaración Presidencial suscrita por Eduardo Frei y Carlos Menem en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998”.

El diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme. Foto: Archivo.

De la misma forma, advirtió que la controversia se suma a otros episodios recientes en que autoridades argentinas han generado cuestionamientos respecto de materias limítrofes y de soberanía.

“Lo preocupante es que ya se está haciendo costumbre que autoridades argentinas intenten reinterpretar, relativizar o directamente cuestionar tratados y acuerdos internacionales que resolvieron estas materias hace décadas. Los tratados no pueden respetarse solamente cuando resultan convenientes”, señaló.

Junto con ello, hizo un llamado a evitar que controversias internas transandinas abran nuevos flancos en la relación bilateral. “Argentina debe entender que sus problemas y conflictos internos no pueden transformarse en nuevos flancos con Chile ni utilizar la relación bilateral para alimentar discursos nacionalistas”, argumentó.