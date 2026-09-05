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    Tres detenidos tras intentar atacar con un arma a carabineros durante fiscalización en San Joaquín

    Los funcionarios abrieron fuego contra dos de los ocupantes del vehículo, quienes huyeron hasta el Hospital Barros Luco en busca de atención médica. El armamento exhibido durante el procedimiento no fue recuperado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Carabineros en el acceso a urgencias del Hospital Barros Luco.

    Tres sujetos fueron detenidos por Carabineros luego de que la tarde de este viernes uno de ellos exhibiera un arma durante una fiscalización policial en la comuna de San Joaquín, en la zona sur de la Región Metropolitana.

    Personal de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas, del servicio Legua, se disponía cerca de las 18.30 horas a fiscalizar un vehículo Mercedes-Benz en el que se desplazaban tres sujetos por la intersección de Carlos Valdovinos con avenida Las Industrias.

    De acuerdo con información policial, los ocupantes del móvil eran de interés policial por la comisión de distintos delitos en el sector. En primera instancia se informó que habían disparado contra los carabineros, lo que posteriormente fue descartado.

    El teniente coronel Adrián Bucarey señaló que “al realizar el control vehicular, el copiloto de este móvil extrae un armamento y lo prepara frente al carabinero”.

    “El funcionario, al ver en riesgo su vida, hace uso de su armamento fiscal, se ve obligado a ello, y realiza disparos contra esta persona, que claramente iba a atentar contra la vida del carabinero. Luego, el copiloto del vehículo pasa el armamento hacia el sujeto que estaba en el asiento trasero, por lo tanto, el carabinero se vio obligado a hacer uso, en una segunda oportunidad, de su arma de fuego”, agregó.

    Tras el hecho, los sujetos huyeron en el vehículo y llegaron hasta el servicio de urgencia del Hospital Barros Luco, en San Miguel. Personal policial les dio alcance luego de un seguimiento controlado y concretó la detención de los tres individuos: el conductor permanecía al volante, mientras que los otros dos habían ingresado al recinto en busca de atención médica.

    Bucarey afirmó que se trata de “un procedimiento con detenidos por homicidio frustrado a carabineros de servicio”.

    Los aprehendidos son tres hombres de nacionalidad chilena, mayores de edad y que no mantienen antecedentes penales.

    Consultado por las razones que motivaron la fiscalización, el oficial explicó que el análisis policial había detectado que, por georreferenciación, lugar y horario, existía una mayor posibilidad de delitos asociados a homicidios, tráfico y armas.

    La situación obligó además a desplegar más patrullas y personal de Control de Orden Público (COP) al interior del hospital, luego de que familiares de los detenidos llegaran alterados exigiendo ver a los heridos.

    Pese al operativo, el arma exhibida durante la fiscalización no fue recuperada. “No alcanzaron a disparar”, confirmó Bucarey.

    Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras también se indaga si el vehículo involucrado mantiene encargo por robo.

    Desde el Hospital Barros Luco descartaron que el procedimiento afectara su funcionamiento.

    “Ante hechos puntuales ocurridos al exterior de nuestro Servicio de Urgencia, informamos a la comunidad que no se registraron afectaciones a pacientes, funcionarios ni acompañantes. Asimismo, comunicamos que la atención se mantiene con normalidad”, señalaron.

    Más sobre:PolicialCarabinerosSan JoaquínSan MiguelHospital Barros Luco

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