Yeomans llama a “formar un muro de resistencia frente a la restauración conservadora” del gobierno de Kast

En el marco de la ceremonia de cambio de mando de la directiva del Frente Amplio (FA) de este viernes, su nueva presidenta, Gael Yeomans, hizo un llamado a movilizar al partido y a “formar un muro de resistencia frente a la restauración conservadora” del actual gobierno.

La diputada también convocó a la creación de tres comisiones que tendrán un plazo de 100 días para entregar “propuestas de presente al país” y planteó avanzar hacia una futura coalición progresista para “acordar las bases de un nuevo proyecto” para Chile.

El inicio oficial de su período al frente del FA tuvo como escenario la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y contó con la presencia de la anterior presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, y figuras políticas como la exministra y excandidata presidencial Jeannette Jara.

La diputada comenzó formalmente su mandato con un discurso en el que recordó que un 4 de septiembre Salvador Allende ganó la elección presidencial de 1970, pero también que en esa misma fecha, en 2022, fue rechazada la propuesta de nueva Constitución.

“En esta misma fecha hemos transitado entre la esperanza y la desazón, entre el sueño de un país más justo y la frustración de verlo postergado otra vez”, señaló.

Luego llamó a la unidad del partido para enfrentar los desafíos del presente, en momentos en que, afirmó, “nuestro país está pasando por momentos complejos quizás como nunca antes desde el retorno a la democracia”.

“Recorro el distrito y veo narcos reclutando jóvenes, familias sin pega, madres que no llegan a fin de mes. Hombres y mujeres que se endeudan para pagar lo básico. Ese es el Chile que duele. Ese es el Chile que este gobierno nos está dejando. Y el Frente Amplio tiene que estar ahí, haciéndose cargo de los problemas reales de Chile”, sostuvo.

Críticas al gobierno de Kast

Asimismo, la nueva líder del FA apuntó a las guerras en curso y a los retrocesos en materia de derechos que, afirmó, “se han vuelto pan de cada día”.

“Y es que la guerra viene acompañada de una ola conservadora y autoritaria, que en Chile se expresa en el gobierno de José Antonio Kast y el Partido Republicano”, añadió.

“Si no hacemos un giro de timón en nuestro sector, la democracia va rumbo a transformarse en autoritarismo, autoritarismo comandado por el Partido Republicano. Ya han dado muestra de esta intención, y la reforma en seguridad así lo demuestra”, recalcó.

En esa línea, afirmó que el Foro de Madrid solo vino a ratificar que “el Presidente Kast y el Partido Republicano tienen como domicilio político la derecha más extrema, una derecha que no dialoga, que utiliza la mentira y el temor para ganar elecciones y cuyas recetas exportan de realidades extranjeras”.

También interpeló directamente al Mandatario: “Presidente Kast, no es patriota quien no defiende a su país”.

“El carácter de este gobierno está claro. Y es nuestro deber como militantes activarnos y hacer lo necesario para contener y revertir este avance”, señaló.

Luego llamó al FA a movilizarse y, tras seis meses de gobierno del Partido Republicano, a “formar un muro de resistencia frente a la restauración conservadora. Tender puentes con quienes tengan reales convicciones democráticas y patrióticas” .

Comisiones para hacerse cargo de “los dolores de Chile”

Ante este escenario, Yeomans sostuvo que la oposición, y especialmente el progresismo, debe hacerse “cargo de los dolores de Chile y eso nos exige construir; pasar de la reacción a la propuesta”.

Para ello, como presidenta del FA convocó a tres comisiones partidarias que, junto al mundo técnico y social, tendrán un plazo de 100 días para entregar “propuestas de presente al país”.

La primera será la Comisión de Seguridad Territorial, que trabajará con alcaldes y alcaldesas, representantes de la sociedad civil y expertos en la materia. “La izquierda no le va a regalar la seguridad a la derecha”, afirmó.

A ella se sumarán una comisión de Empleo y Desarrollo Económico, que incorporará a trabajadores y trabajadoras, y una Comisión de Infancia, que será encabezada por la propia Yeomans.

“La que lideraré personalmente como presidenta del Frente Amplio, convocando a voces de la sociedad civil, de la política y de todo Chile para recoger las mejores ideas que permitan proteger lo que es más importante para el país, su futuro, los niños y niñas”, precisó.

Una coalición para un nuevo proyecto de país

En su discurso, la nueva presidenta del FA hizo además un llamado a abrir una conversación con partidos, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones, con la más amplia unidad posible, para “acordar las bases de un nuevo proyecto de país”.

“Políticas que nos permitan cambiar el rumbo, sacar al Partido Republicano del gobierno y proyectar un país que tenga futuro”, argumentó.

Un proceso que, bajo su mirada, no estará exento de críticas y detractores, “pero nuestros principios siempre han puesto al pueblo de Chile por delante de las pequeñas diferencias”.

“Hoy es el momento, donde podemos acordar los pilares de una futura alianza, sin la presión electoral. Tenemos que ser capaces de salir, por un momento, de la política de la inmediatez, atrapada por la performance para el reels de las redes sociales. Salir de la pelea chica para hablarle de cara al pueblo”, precisó.

Yeomans explicó que la idea surgió en el congreso del Frente Amplio, que “abrió la puerta a la posibilidad de pensar en la construcción de una coalición política para proponer al país un horizonte compartido de 10 o 15 años”.

“El mundo progresista y de izquierdas necesita dejar atrás la lógica de oposición y empezar a discutir la construcción de una alianza con proyecto de país, que supere la mera administración del modelo neoliberal agotado para construir un proyecto de desarrollo nacional”, afirmó.

Finalmente, indicó que otra de las tareas prioritarias del FA será convocar a un primer “congreso orgánico”, que tendrá como objetivo dar mayor poder e incidencia a las regiones y comunales de la colectividad.