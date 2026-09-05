Boric y su despedida con Camilo Escalona: “Le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso”

El expresidente Gabriel Boric lamentó la muerte del histórico dirigente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, quien falleció este viernes a los 71 años, afectado por un agresivo cáncer de próstata.

A través de su cuenta de X, el exmandatario recordó la trayectoria política de Escalona y le dedicó emotivas palabras, luego de que el jueves acudiera a la Clínica Indisa para acompañar a su familia y a militantes del PS que se encontraban en el lugar.

“Ha muerto Camilo Escalona. Me lo imagino a los 16 años consiente de que desde los jóvenes secundarios había que defender al gobierno popular. Lo pienso durante la dictadura, en Chile, haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida. Lo leo en los primeros años de la transición, empujando los límites que imponían los poderes fácticos que siempre enfrentó”, afirmó Boric.

El exjefe de Estado añadió que “lo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, con esa mezcla de enojo y comprensión a nuestras críticas. Lo veo apoyando firmemente a nuestro gobierno, cuando hubiese sido más fácil tomar palco”.

Finalmente, Boric reveló que durante su visita del jueves pudo despedirse personalmente del dirigente socialista.

“Ayer, en compañía de su compañera Jimena me despedí de él, y le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso, porque gracias a él y su generación nosotros estamos aquí. Un abrazo compañero, a ti y a todo el Partido Socialista de Chile. Mis eternos respetos”, cerró el militante del Frente Amplio.