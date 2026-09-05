PS despide a Camilo Escalona y destaca su llamado a la unidad del progresismo “hasta el final”

El Partido Socialista (PS) expresó este viernes su “profundo pesar y consternación” por la muerte de su secretario general, Camilo Escalona Medina, a quien calificó como un “dirigente histórico del socialismo chileno” y protagonista de una parte fundamental de la historia política del país.

Escalona falleció cerca de las 20.00 horas en la Clínica Indisa, donde permanecía internado desde hace tres semanas debido a un cáncer.

A través de una declaración pública, la mesa del PS destacó que el exsenador dedicó gran parte de su vida “a la defensa de las ideas socialistas, de la democracia, de la justicia social y de los derechos de los trabajadores”.

La colectividad recordó su trayectoria desde su ingreso a la Juventud Socialista en 1969, a los 13 años, su exilio tras el golpe de Estado y su regreso clandestino a Chile en 1983. Con el retorno de la democracia, fue diputado, senador y llegó a presidir la Cámara Alta en 2012, además de encabezar en distintos períodos el Partido Socialista.

“Fue también un formador. Generaciones enteras de militantes socialistas aprendieron con él a leer la política, y su palabra -directa, argumentada, sin concesiones- acompañó al partido en sus horas más complejas”, sostuvo la colectividad.

El PS destacó además que, “más allá de las legítimas diferencias políticas que puedan haber existido a lo largo de su trayectoria, Camilo Escalona fue, ante todo, un socialista profundamente comprometido con su partido y con la construcción de una sociedad más justa y democrática”.

Asimismo, sostuvo que su “llamado permanente a la unidad de los socialistas y a la unidad del progresismo fue su convicción hasta el final, y es hoy nuestro compromiso”.

“ Su partida constituye una pérdida para el Partido Socialista de Chile, para el movimiento democrático y para todos quienes compartieron con él décadas de lucha política y social ”, agregó la colectividad.

Finalmente, la mesa del PS señaló que despide “a uno de sus dirigentes históricos, reconociendo su aporte a la historia del socialismo chileno y a la recuperación y defensa de la democracia”.

“Que descanse en paz el compañero Camilo Escalona Medina”, cerró.