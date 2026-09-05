PDI detiene en La Araucanía a hombre investigado por presuntas amenazas contra el ministro Jorge Quiroz

Un hombre de 44 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de La Araucanía por una presunta amenaza contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizada a través de una publicación en redes sociales.

Los hechos se remontan al pasado 30 de agosto. Ese día, una cuenta de Facebook identificada como “Fcis Jass” difundió en el grupo público “Los Laureles Chile” una imagen intervenida de Quiroz junto al fallecido exsenador Jaime Guzmán.

En el montaje, ambos aparecían con una lesión de bala en la frente, publicación que derivó posteriormente en la detención del sujeto en La Araucanía.

La Fiscalía Nacional confirmó los hechos y señaló que actualmente se desarrolla una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Por ahora, el Ministerio Público no ha entregado mayores antecedentes sobre la identidad del detenido ni sobre los eventuales delitos que se investigan.