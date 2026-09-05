Senapred declara alerta temprana preventiva para tres comunas por actividad del volcán Villarrica

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este viernes alerta temprana preventiva para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la Región de La Araucanía y para la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, por actividad del volcán Villarrica.

La medida fue tomada por el organismo luego de que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevara la alerta técnica volcánica del Villarrica de verde a amarilla, tras analizar los antecedentes obtenidos por su Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) y procesados por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), dependiente de la entidad.

Dichos registros mostraron un incremento de la actividad sísmica y superficial respecto de sus niveles base. El tamaño de la señal sísmica continua (RSAM, por su sigla en inglés), que en este volcán se encuentra estrechamente relacionado con la dinámica del lago de lava, alcanzó los mayores valores promedio del periodo, superando los 0,25 µm/s.

A ello se suman señales acústicas compatibles con explosiones menores en el cráter, emisiones de piroclastos balísticos, incandescencia y datos satelitales que indican un aumento de la temperatura. Sin embargo, hasta ahora, estas manifestaciones se han mantenido restringidas al área cratérica.

Todos estos cambios dan cuenta de una condición de mayor inestabilidad, compatible con un ascenso del lago de lava hacia niveles más superficiales. De acuerdo con el análisis técnico, no se descartan nuevos episodios de similar o mayor energía, con eventual expulsión de material piroclástico y efectos acotados al entorno del cráter.

La declaración de esta alerta temprana preventiva permite reforzar el estado de vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.