Israel afirma que está afianzando su posición en el sur del Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, destacó este viernes que el control de la zona montañosa de Ali al-Taher había consolidado la posición de su país en el sur del Líbano, lo que aumenta la preocupación de que Israel pretenda prolongar una ocupación que ya dura varios meses.

Dicha zona, que fue tomada el pasado jueves pese al alto el fuego vigente, se ubica a unos diez kilómetros de la frontera de Líbano con Israel y se asienta sobre una extensa base subterránea de Hezbolá, el grupo militante libanés contra el que Jerusalén lleva mucho tiempo luchando, como consignó The New York Times.

Katz afirmó en un comunicado en vídeo que la captura de Ali al-Taher marcaba “la culminación del proceso de consolidación de nuestro control sobre la zona de seguridad en el sur del Líbano” , en referencia a una franja de territorio libanés ocupada por Israel a lo largo de la frontera.

El secretario de Estado también explicó que la operación se puso en marcha tras recibir “información sobre la existencia de túneles de mando y control” de Hezbolá en la zona.

Para luego detallar que estos túneles “contaban con centros de mando para lanzar ataques” contra las fuerzas israelíes desplegadas en el Líbano y contra territorio israelí.

“Servían como puesto de mando final para la defensa de la región de Nabatiye, muy importante para Hezbolá (...) de ahí su importancia estratégica” , subrayó.

De la misma forma, Katz aplaudió el accionar de los soldados que participaron en la ofensiva y destacó que “la misión se completó y los túneles fueron despejados de terroristas”.

“Ahora, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completarán la neutralización de los túneles y se prepararán tácticamente para mantener la posición e impedir que el enemigo se restablezca en la zona”, señaló.

En junio, Israel y Líbano acordaron un marco de cooperación mediado por Estados Unidos con el objetivo de poner fin a los combates y, finalmente, restablecer el control libanés sobre el sur del país, de como recordó The New York Times.

Pero la tregua se ha debilitado y los enfrentamientos entre ambas partes han continuado en el sur de Líbano. Es así como este mismo viernes el ejército israelí anunció el inicio de una nueva ronda de ataques en respuesta a un ataque con drones de Hezbolá contra sus soldados.