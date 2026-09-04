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    El Deportivo

    El ácido dardo de Mourinho tras caer ante Pellegrini: “Enhorabuena al Betis que jugó a empatar y le tocó el gordo”

    El DT del Real Madrid criticó el juego del equipo del Ingeniero, que terminó imponiéndose por la cuenta mínima.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    José Mourinho lanzó una ácida crítica al Betis.

    José Mourinho analizó en su estilo la derrota del Real Madrid en su visita al Betis de Manuel Pellegrini en La Cartuja, la primera caída de su nuevo ciclo. El 1-0 final tuvo de todo, incluso un penal perdido por los merengues en el tiempo adicional.

    “Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no sabes cómo explicarlo. Muy dominante. Centrales imperiales. Mucho juego ofensivo. Si terminaba en empate, nos íbamos frustrados”, afirmó el DT portugués, quien en el inicio del encuentro fue a abrazar a su colega chileno.

    El estratega continuó con su análisis. “Puedo cambiar de opinión mañana, pero hoy, con las sensaciones del banquillo. No sé por qué hemos perdido, no consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien, muy bien en todos los aspectos ha jugado, muy bien. Individualmente, no tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud, todo el contrario, la gente ha dejado todo, merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió el gordo.”, sostuvo.

    En esa línea, defendió a sus jugadores, sobre todo después de que Álvaro Valles le atajara un penal a Kylian Mbappé. “Estoy muy contento con mis jugadores. Con todos. Individualmente no tengo nada que reprochar. El penalti... cuando va uno a patear, vamos todos juntos. Cucurella tiene calambres”, reflexionó.

    Árbitro y cambios

    También se refirió al arbitraje. “No sé por qué vi amarilla. La acepto. Me he levantado porque un jugador del Betis parecía que había muerto delante del banquillo. He visto mucha gente frustrada con las jugadas, pero yo no lo he visto y no puedo comentar. Ha dejado jugar, y eso es algo que me gusta. Después de perder, decir ahora que es por una amarilla... no lo hago”, expresó.

    Asimismo, explicó las modificaciones debió realizar por las tarjetas. “El equipo ha estado siempre bien. No he visto datos, pero hemos creado muchísimo. Hemos fallado tres o cuatro ocasiones claras y su portero hizo tres o cuatro paradas impresionantes. No cambié porque no estuviese contento, fueron para quitar del campo a los jugadores con tarjeta. Es mejor jugar con Trent y Diomande que con Dumfries”, cerró.

    Más sobre:FútbolLaLigaBetisReal MadridJosé MourinhoManuel Pellegrini

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