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    Camilo Escalona es trasladado a la sede del PS y este sábado será velado en el Senado

    Información fue dada a conocer por la timonel socialista, Paulina Vodanovic, quien resaltó que el histórico dirigente “formó generaciones de socialistas comprometidos con nuestro país” y agradeció las muestras de afecto recibidas por su familia y la colectividad.

     

    La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, informó la noche de este viernes que los restos del histórico dirigente de la colectividad Camilo Escalona serán trasladados a la sede del partido y posteriormente al Senado, donde será velado durante la jornada del sábado.

    La senadora destacó además la trayectoria del exparlamentario y el rol que tuvo durante décadas al interior de la tienda.

    Formó generaciones de socialistas comprometidos con nuestro país”, afirmó Vodanovic.

    La timonel socialista también se refirió al impacto que provocó la partida del histórico dirigente.

    “Nuestro pesar es enorme, agradecemos las muestras de afecto, de cariño, de solidaridad que se han recibido en estos días a nombre de la familia, del partido”, señaló.

    Vodanovic destacó además el contacto que han mantenido distintas autoridades y exmandatarios con la familia y la colectividad.

    “A nombre de la familia, del partido, y por cierto, la presencia de autoridades que han estado permanentemente en contacto con nosotros, el Presidente de la República, el expresidente Frei, la Presidenta Bachelet, el Presidente Boric, ministros de Estado, y hoy todas las autoridades que han tomado contacto ahora también al momento de conocer el fallecimiento de nuestro compañero”, sostuvo.

    Más sobre:Camilo EscalonaPSPaulina Vodanovic

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