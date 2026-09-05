Con entrega de reconocimientos y un desfile de honor: Defensa y Ejército conmemoran el Día del Reservista

Hasta el Regimiento de Infantería N°1 Buin, en la comuna de Recoleta, llegó este sábado el ministro de Defensa, Fernando Barros, para encabezar la ceremonia de conmemoración del Día del Reservista, instancia destinada a “reconocer la vocación de servicio, compromiso y aporte” de quienes integran la Reserva Militar.

El ministro dijo tener la “satisfacción y la tranquilidad de tener un país que cuenta con grandes reservas de capital humano, de patriotismo y de entrega a la Patria”.

La actividad contó con la participación del subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolivar, y del comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, además de autoridades civiles y militares, oficiales, suboficiales y representantes de las distintas organizaciones de reservistas.

Durante la ceremonia se efectuó el izamiento del Pabellón Nacional y se entregaron reconocimientos como diplomas, medallas y condecoraciones. También se realizó un desfile de honor compuesto por cerca de 400 efectivos de la reserva.

Según precisaron desde el Ministerio de Defensa, la conmemoración del Día del Reservista busca “fortalecer el vínculo permanente entre los reservistas y las Fuerzas Armadas, reconociendo especialmente su disposición a mantener sus capacidades y conocimientos al servicio del país”.

Asimismo, explicaron que la reserva constituye “una capacidad humana organizada y entrenada que permite incrementar el alistamiento y disponibilidad de las Fuerzas Armadas ante situaciones de crisis, emergencia o movilización”.

En Chile la Reserva Militar posee una larga tradición, uno de sus hitos fundamentales ocurrió el 5 de septiembre de 1900, con la promulgación de la Ley N.º 1.362, denominada “Ley de Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada”, antecedente relevante de la organización moderna de la Reserva y de los sistemas de reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas.