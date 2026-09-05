Formalizan a hombre por amenazas contra Jorge Quiroz: quedó con firma mensual y prohibición de acercarse

La Fiscalía formalizó este sábado a Francisco Mauricio Rojas Collío, de 44 años, por el delito de amenazas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una causa originada por una publicación difundida en redes sociales.

Durante la audiencia, el tribunal decretó para el imputado las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima. Además, se fijó un plazo de investigación de dos meses.

“Fue algo que me causó risa y lo compartí. Alguien me acusó. Yo lo vi como un meme, no como una amenaza”, dijo el hombre mientras trataba de cubrir su rostro a las cámaras. Consultado si no esperaba que lo detuvieran, señaló que “la red social funciona de otra forma, tal vez te bloquean por un tiempo o eliminan la imagen, pero jamás pensé que llegaríamos a esto. Fue una broma”.

El hombre había sido detenido el jueves por la Policía de Investigaciones en la Región de La Araucanía

Según informó el Ministerio Público, la investigación se vincula con una imagen publicada el 30 de agosto por una cuenta identificada como “Fcis Jass”. La imagen fue difundida en un grupo público “Los Laureles Chile” y mostraba a Quiroz junto al fallecido exsenador Jaime Guzmán, en la que ambos aparecían representados con una lesión de bala en la frente.

La Fiscalía formalizó los hechos bajo el delito de amenazas previsto en el artículo 264 del Código Penal.