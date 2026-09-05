Hallan nuevos restos de lancha “Talymar” naufragada en Magallanes tras más de 80 horas de búsqueda. Imagen referencial.

La Armada de Chile confirmó este sábado el hallazgo de nuevos restos que corresponderían a la lancha a motor “Talymar”, embarcación que permanece desaparecida desde la madrugada del martes en el sector austral de Tierra del Fuego.

La información fue entregada al cumplirse la cuarta jornada del operativo de búsqueda y salvamento marítimo, que ya supera las 80 horas ininterrumpidas de trabajo y es coordinado por la Gobernación Marítima de Puerto Williams.

Según informó la institución, un dron operado por Bomberos de Puerto Williams desde una unidad de la Armada sobrevoló sectores de difícil acceso y permitió confirmar la presencia de nuevos restos que corresponderían a la embarcación siniestrada.

El hallazgo se suma a los antecedentes recopilados durante las jornadas anteriores y ha permitido concentrar los esfuerzos de búsqueda en determinadas zonas.

La búsqueda comenzó luego de que durante la madrugada del martes se perdiera comunicación con la embarcación. El rastreo inicial se desplegó desde isla Phillips hacia el canal Ballenero y bahía Cook, con participación de unidades navales, aeronaves y embarcaciones civiles.

Continúa la búsqueda de los tripulantes

Durante este sábado se incorporaron nuevas embarcaciones civiles al operativo, que contempla el despliegue de unidades navales, medios aeronavales y lanchas particulares.

La búsqueda se mantiene en el área de bahía Sea, mientras los equipos trabajan a partir de las últimas posiciones conocidas y de los restos encontrados durante el rastreo.

Las condiciones meteorológicas, sin embargo, se han deteriorado durante la jornada y han dificultado las maniobras tanto en el mar como en sectores costeros.

Pese a ello, la Autoridad Marítima informó que el operativo se mantiene activo y que el objetivo prioritario continúa siendo encontrar a los tripulantes de la “Talymar”.

La Gobernación Marítima de Puerto Williams también mantiene contacto permanente con las familias de los desaparecidos, a quienes entrega información diaria sobre los avances de las labores.