De cara a la temporada de incendios forestales: Conaf Ñuble anuncia fortalecimiento de sus equipos de prevención y mitigación
El equipo regional de la corporación presentó una planificación técnica, orientada a prevenir, mitigar e investigar incendios forestales. Para ello se consideraron antecedentes de siniestros que han ocurrido en la zona, como la catástrofe de enero de 2026.
Comienza el calor y con ello aumenta el riesgo de la propagación de los incendios forestales. En ese sentido, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) convocó a un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la Región de Ñuble, zona que en enero de este año sufrió uno de los siniestros más catastróficos de su historia.
En ese Cogrid, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Ñuble expuso un plan de mitigación, proyección de recursos y destacó el fortalecimiento de su equipo de profesionales dedicados a la prevención, combate e investigación de origen de siniestros.
En detalle, la corporación presentó una planificación técnica y detalló los recursos disponibles para hacer frente de manera coordinada la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.
Según precisó Conaf, se consideraron los antecedentes sobre el comportamiento de siniestros anteriores y las condiciones del suelo regional.
Junto con ello, indicaron que el propósito de este esfuerzo es entregar herramientas técnicas clave que permitan a las autoridades de la región anticiparse a las emergencias y optimizar la toma de decisiones.
En ese sentido, indicaron que el fortalecimiento de sus equipos de prevención, mitigación e investigación de incendios forestales, estará bajo la conducción del Departamento de Protección contra los Incendios Forestales.
Asimismo, señalaron que el programa preventivo de la corporación cuenta con un equipo de 16 profesionales dedicados a la Unidad de Análisis y Diagnóstico (UAD) de Incendios Forestales. Este despliegue -afirman- permite determinar el origen y las causas de siniestros.
El director de Conaf Ñuble, Domingo González, aseguró que la institución ha aumentado de forma importante la musculatura de su programa preventivo para integrarse a la estrategia regional de protección civil.
“Este Cogrid es una sesión ordinaria en fase de mitigación y preparación. Para nosotros es clave poner a disposición del sistema público los antecedentes técnicos del comportamiento de temporadas anteriores y las condiciones del material combustible, con el fin de adelantarnos de buena manera a la amenaza de incendios forestales”, sostuvo.
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