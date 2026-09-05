De cara a la temporada de incendios forestales: Conaf Ñuble anuncia fortalecimiento de sus equipos de prevención y mitigación

Comienza el calor y con ello aumenta el riesgo de la propagación de los incendios forestales. En ese sentido, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) convocó a un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la Región de Ñuble, zona que en enero de este año sufrió uno de los siniestros más catastróficos de su historia.

En ese Cogrid, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Ñuble expuso un plan de mitigación, proyección de recursos y destacó el fortalecimiento de su equipo de profesionales dedicados a la prevención, combate e investigación de origen de siniestros.

En detalle, la corporación presentó una planificación técnica y detalló los recursos disponibles para hacer frente de manera coordinada la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.

Según precisó Conaf, se consideraron los antecedentes sobre el comportamiento de siniestros anteriores y las condiciones del suelo regional .

Junto con ello, indicaron que el propósito de este esfuerzo es entregar herramientas técnicas clave que permitan a las autoridades de la región anticiparse a las emergencias y optimizar la toma de decisiones.

En ese sentido, indicaron que el fortalecimiento de sus equipos de prevención, mitigación e investigación de incendios forestales, estará bajo la conducción del Departamento de Protección contra los Incendios Forestales.

Asimismo, señalaron que el programa preventivo de la corporación cuenta con un equipo de 16 profesionales dedicados a la Unidad de Análisis y Diagnóstico (UAD) de Incendios Forestales. Este despliegue -afirman- permite determinar el origen y las causas de siniestros.

El director de Conaf Ñuble, Domingo González, aseguró que la institución ha aumentado de forma importante la musculatura de su programa preventivo para integrarse a la estrategia regional de protección civil.