    Nacional

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío han arrasado con más de 64 mil hectáreas: 14 siniestros aún siguen en combate

    Autoridades reforzaron el monitoreo en la zona centro sur del país, mientras avanza la fase de rehabilitación en zonas devastadas y se anticipa un nuevo episodio de altas temperaturas que podría agravar el riesgo de nuevos focos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Lirquén tras los incendios. Pedro Rodriguez / LA TERCERA

    Tras la última sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizada la tarde de este sábado, las autoridades entregaron un balance actualizado sobre la crítica situación que siguen enfrentando distintas regiones del país producto de los incendios forestales.

    El reporte confirmó que la emergencia continúa activa, con focos relevantes aún en combate y una afectación humana y territorial de gran magnitud.

    Al respecto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que, de acuerdo con la información consolidada, el balance actualizado cifra en 21 personas fallecidas, 20.568 damnificados y 2.707 viviendas destruidas a nivel nacional.

    En paralelo, se han comenzado a implementar medidas de recuperación temprana, con la instalación de 24 viviendas de emergencia en los sectores más golpeados por el fuego.

    Cebrián precisó además que se mantiene el despacho de ayuda humanitaria, acumulando hasta ahora 264 toneladas de suministros, entre ellos agua potable, colchones, frazadas, kits de higiene, herramientas de trabajo y otros elementos esenciales destinados a las familias afectadas.

    Incendios activos

    Según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a nivel nacional se registran 14 incendios en combate y 33 controlados, mientras que otros 19 siniestros lograron ser extinguidos durante la jornada.

    En total, la superficie afectada en el período de mayor ocurrencia asciende a 64.379 hectáreas, con 13 incendios considerados de gran magnitud, es decir, con una afectación superior a las 200 hectáreas.

    Entre los focos más complejos que continúan activos se encuentran Trinitarias, en Concepción, con 15.541 hectáreas quemadas; Rancho Chico, también en Concepción, con 7.231 hectáreas; Perales Biobío, en Ránquil, con 5.100 hectáreas; Rucahue Sur, en Laja, con 4.123 hectáreas; y Monte Negro, en Quillón, con 1.500 hectáreas afectadas. A estos se suman otros incendios relevantes en Florida, Nueva Imperial y sectores rurales del centro sur.

    Para enfrentar la emergencia, se mantienen disponibles 90 aeronaves, correspondientes a Conaf, el Estado Mayor Conjunto, Senapred y empresas forestales agrupadas en Corma, las que continúan operando en los principales focos activos del país.

    Alerta por altas temperaturas

    En paralelo al combate del fuego, Senapred advirtió sobre un nuevo aviso meteorológico por altas temperaturas, emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, que comenzará a regir desde el miércoles 28 de enero y afectará a zonas de cordillera, costa, valle y precordillera entre las regiones del Maule y Biobío.

    Este escenario climático, según alertaron las autoridades, podría generar condiciones favorables para la propagación de nuevos incendios, por lo que se reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención y a evitar cualquier conducta de riesgo.

    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: "Para que no haya vuelta atrás"

    Cierre de campaña de Kast en el Movistar Arena costó $450 millones

    Al menos cuatro viviendas con daños mayores: alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones

    Ministerio de Ciencia valora decisión de AES Andes de desistir del proyecto INNA por impacto en astronomía

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: "El mar es calmo y se disfruta sin apuro"

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en "un corto período de tiempo"

    Qué se sabe del "plan maestro" que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

