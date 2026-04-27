Bolsa de Santiago retoma las pérdidas y Wall Street anota nuevo récord

La Bolsa de Santiago retomó las caídas este lunes pese al favorable desempeño de su principal referente: Wall Street, que cerró con máximos históricos en dos de sus principales indicadores, mientras los inversionistas se preparaban para el reporte de resultados de importantes empresas tanto en Chile como Estados Unidos.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, terminó la jornada con un descenso de 0,39% a 11.130,03 puntos, tras haber avanzado 1,65% el viernes.

En la sesión destacaron los retrocesos de Bci, Cenco Malls, Itaú Chile y Latam Airlines con bajas de 3,87%, 3,34%, 2,27% y 1,87%, respectivamente.

Esta semana reportaran sus resultados trimestrales Embotelladora Andina. Colbún, Enel Chile y Parque Arauco.

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Resultados de gigantes tecnológicas

En Wall Street el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y su consiguiente impacto en los precios del petróleo, siguió restando fuerza al mercado, pero ello no impidió que dos de sus principales índices: el selectivo S&P y el tecnológico Nasdaq cerraran con leves alzas que los llevaron a anotar nuevos máximos históricos.

En específico el S&P 500 ganó 0,12%, el Nasdaq avanzó 0,01%, mientras el promedio industrial Dow Jones cayó 0,13%.

Ahora la atención de los inversionistas está puesto en los resultados trimestrales y las proyecciones de desempeño que darán a conocer entre el miércoles y jueves las gigantes tecnológicas Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Apple.

Petróleo extiende su alza

En tanto los precios internacionales del petróleo volvían a subir en lo que es ya la octava semana de guerra tras la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel a Irán.

El incremento se daba en medio del derrumbe de los planes sobre una segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, enfriando por completo las expectativas en torno a una normalización en el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent del Mar del Norte, que sirve de referencia para Europa, se cotiza por sobre los US$ 108, un alza de 0,33% en relación al viernes. El barril WTI que se cotiza en Nueva York y que sirve de referencia para Chile sube 2,43% a US$ 96,7.

Las perspectivas para un posible acuerdo de paz, con el consiguiente efecto en el tránsito por la ruta donde circulaba casi 25% del petróleo del mundo, se complicaron.

Goldman eleva proyecciones

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el envío de sus representantes Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad, Pakistán, donde estaba previsto sostener contactos con autoridades iraníes.

“Se ha perdido demasiado tiempo en viajes y hay demasiado trabajo. Además, existe una gran división y confusión dentro de su liderazgo”, escribió el mandatario en la red social Truth Social.

“Nadie sabe quién está a cargo, ni siquiera ellos. Además, nosotros tenemos todas las cartas; ellos no tienen ninguna. Si quieren conversar, lo único que deben hacer es llamar”, agregó.

En ese contexto, los analistas de Goldman Sachs elevaron las previsiones del precio del petróleo Brent para finales de año de US$ 80 a US$ 90 por barril, basándose en la expectativa de que las exportaciones del Golfo volverán a la normalidad a finales de junio.

“Es probable que se produzcan aumentos de precios no lineales si las existencias caen a niveles críticamente bajos, algo que no hemos visto en las últimas décadas”, advirtieron en una nota.