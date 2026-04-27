SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Petróleo vuelve a subir al desmoronarse expectativas por un acuerdo de EE.UU. con Irán y normalización en Ormuz

    Analistas de Goldman Sachs elevaron las previsiones del precio del petróleo, basándose en la expectativa de que las exportaciones del Golfo volverán a la normalidad recién a finales de junio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir en lo que es ya la octava semana de guerra tras la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel a Irán.

    El incremento se daba en medio del derrumbe de los planes sobre una segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, enfriando por completo las expectativas en torno a una normalización en el tránsito por el estrecho de Ormuz.

    El crudo Brent del Mar del Norte que sirve de referencia para Europa se cotiza por sobre los US$ 106, un alza de 0,33% en relación al viernes. El barril WTI que se cotiza en Nueva York y que sirve de referencia para Chile sube 0,68% a US$ 95,05.

    Las perspectivas para un posible acuerdo de paz, con el consiguiente efecto en el tránsito por la ruta donde circulaba casi 25% del petróleo del mundo se complicaron.

    Goldman eleva proyecciones

    Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el envío de sus representantes Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad, Pakistán, donde estaba previsto sostener contactos con autoridades iraníes.

    “Se ha perdido demasiado tiempo en viajes y hay demasiado trabajo. Además, existe una gran división y confusión dentro de su liderazgo”, escribió el mandatario en la red social Truth Social.

    “Nadie sabe quién está a cargo, ni siquiera ellos. Además, nosotros tenemos todas las cartas; ellos no tienen ninguna. Si quieren conversar, lo único que deben hacer es llamar”, agregó.

    En ese contexto, los analistas de Goldman Sachs elevaron las previsiones del precio del petróleo Brent para finales de año de US$ 80 a US$ 90 por barril, basándose en la expectativa de que las exportaciones del Golfo volverán a la normalidad a finales de junio.

    “Es probable que se produzcan aumentos de precios no lineales si las existencias caen a niveles críticamente bajos, algo que no hemos visto en las últimas décadas”, advirtieron en una nota.

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteEstrecho de Ormuz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Lo más leído

    1.
    Más IA, menos hidrógeno verde: La agenda del nuevo vicepresidente de Corfo

    Más IA, menos hidrógeno verde: La agenda del nuevo vicepresidente de Corfo

    2.
    Volumen exportado de litio crece 25% el primer trimestre y expertos prevén que se superen las 300 mil toneladas en 2026

    Volumen exportado de litio crece 25% el primer trimestre y expertos prevén que se superen las 300 mil toneladas en 2026

    3.
    Greystar: Los planes del mayor operador de renta residencial de Estados Unidos en Chile

    Greystar: Los planes del mayor operador de renta residencial de Estados Unidos en Chile

    4.
    PriceSmart oficializa su llegada a Chile y proyecta abrir múltiples clubes desde 2027

    PriceSmart oficializa su llegada a Chile y proyecta abrir múltiples clubes desde 2027

    5.
    Expresidente del CFA levanta alerta por megarreforma de Kast: “El 45% se financia con medidas que no están en el proyecto”

    Expresidente del CFA levanta alerta por megarreforma de Kast: “El 45% se financia con medidas que no están en el proyecto”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025
    Chile

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual
    Negocios

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Petróleo vuelve a subir al desmoronarse expectativas por un acuerdo de EE.UU. con Irán y normalización en Ormuz

    United Airlines reconoce acercamiento con American Airlines para una posible fusión

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos
    Tendencias

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos

    El caso de la prestigiosa firma de abogados que envió documentos judiciales con alucinaciones de IA

    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    “Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario
    El Deportivo

    “Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario

    “El alcohol le pasa factura”: exfigura del Manchester City es captado borracho y durmiendo en un bar

    Selknam se impone como visita Yacare XV, alcanza tres triunfos al hilo y confirma su remontada en el Súper Rugby Américas

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual
    Cultura y entretención

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington
    Mundo

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    China critica las “ilegales y unilaterales” sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido