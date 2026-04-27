Petróleo vuelve a subir al desmoronarse expectativas por un acuerdo de EE.UU. con Irán y normalización en Ormuz

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir en lo que es ya la octava semana de guerra tras la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel a Irán.

El incremento se daba en medio del derrumbe de los planes sobre una segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, enfriando por completo las expectativas en torno a una normalización en el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent del Mar del Norte que sirve de referencia para Europa se cotiza por sobre los US$ 106, un alza de 0,33% en relación al viernes. El barril WTI que se cotiza en Nueva York y que sirve de referencia para Chile sube 0,68% a US$ 95,05.

Las perspectivas para un posible acuerdo de paz, con el consiguiente efecto en el tránsito por la ruta donde circulaba casi 25% del petróleo del mundo se complicaron.

Goldman eleva proyecciones

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el envío de sus representantes Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad, Pakistán, donde estaba previsto sostener contactos con autoridades iraníes.

“Se ha perdido demasiado tiempo en viajes y hay demasiado trabajo. Además, existe una gran división y confusión dentro de su liderazgo”, escribió el mandatario en la red social Truth Social.

“Nadie sabe quién está a cargo, ni siquiera ellos. Además, nosotros tenemos todas las cartas; ellos no tienen ninguna. Si quieren conversar, lo único que deben hacer es llamar”, agregó.

En ese contexto, los analistas de Goldman Sachs elevaron las previsiones del precio del petróleo Brent para finales de año de US$ 80 a US$ 90 por barril, basándose en la expectativa de que las exportaciones del Golfo volverán a la normalidad a finales de junio.

“Es probable que se produzcan aumentos de precios no lineales si las existencias caen a niveles críticamente bajos, algo que no hemos visto en las últimas décadas”, advirtieron en una nota.