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    Bolsa de Santiago repunta tras 5 sesiones de bajas y las acciones de Cencosud también se recuperan

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, avanzaba 1,70% a 11.179,26 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago repunta después de 5 sesiones de bajas. Andres Perez

    La bolsa chilena repuntaba este viernes, tras cinco sesiones consecutivas de retrocesos, impulsada por expectativas de un acercamiento entre Estados Unidos e Irán que pudiera distender el conflicto en Medio Oriente, y mientras la temporada de reportes de resultados de empresas comenzaba a tomarse la agenda de los inversionistas.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, avanzaba 1,70% a 11.179,26 puntos.

    En la jornada destacaba el aumento de las acciones de SQM-B, Falabella y Cencosud con incrementos de 3,51%, 2,44% y 2,36%, respectivamente.

    En Wall Street, en tanto, el selectivo S&P ganaba 0,72% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1,84%, mientras el promedio industrial Dow Jones perdía 0,24%.

    En el caso del Nasdaq el optimismo lo daban las acciones de Intel que subían 22,5% y anotaban máximos históricos. Esto luego que el reconocido fabricante de procesadores y microprocesadores para computadores sorprendiera al mercado al superar las previsiones tanto en ingresos como en ganancias.

    Manfred Paulmann llega a la presidencia de Cencosud

    En el caso de las acciones de Cencosud el aumento se daba luego que ayer, tras el cierre de los mercados, la compañía anunciara que Manfred Paulmann -el primogénito del fundador del holding, Horst Paulmann, quien falleció en marzo de 2025 -asumirá la presidencia.

    Pese a que la noticia fue recibida de forma positiva por el mercado, analistas señalaron que el aumento en el precio de la acción no estaba vinculado al anuncio.

    Al respecto, Sebastián Martínez, analista de mercados de la app de inversiones XTB sostuvo que “la llegada de Manfred Paulmann a la presidencia de Cencosud tiene una intención más estratégica que inmediata en términos bursátiles, ya que, desde el punto de vista de mercado, no es un evento que, por sí solo, cambie la valorización de la compañía en el corto plazo, pues no altera directamente las aristas fundamentales como ingresos, márgenes o expansión”.

    Sin embargo, afirmó “sí tiene un componente relevante en términos de gobierno corporativo y señal de control, considerando que la familia Paulmann sigue siendo el principal accionista del grupo y ha estado directamente involucrada en su conducción histórica. En ese sentido, su llegada sí refuerza la continuidad del proyecto empresarial y reduce la incertidumbre interna tras los cambios que ha vivido la compañía en los últimos años”.

    En este sentido indicó que el impacto en la acción depende más de lo que esta señal implica hacia adelante que del nombramiento en sí, pues Manfred Paulmann tiene experiencia operativa dentro del grupo, ya que lideró negocios relevantes como Easy y ha estado vinculado al directorio en distintas etapas.

    Por lo tanto, indicó, el mercado ve este nombramiento como una consolidación de una línea estratégica que ya se venía implementando, con mayor foco en eficiencia, crecimiento orgánico y simplificación del negocio. De hecho, recordó, las valorizaciones recientes de la compañía ya incorporan expectativas de mejora operativa hacia 2026. “El nombramiento podría tener un efecto positivo marginal en la confianza, pero difícilmente será un catalizador por sí solo, dado que el verdadero impacto vendrá de la ejecución del plan estratégico y de la capacidad para traducir esa continuidad en resultados concretos”, añadió.

    Por su parte, Guillermo Araya gerente de estudios de Renta 4, señaló que el aumento en el precio de los papeles de Cencosud es similar al de su competidora Falabella. Por lo tanto, dijo “el alza en las acciones de Cencosud no sería atribuible al nombramiento de Manfred Paulmann como presidente del directorio de Cencosud”.

    En todo caso, afirmó “lo que nos parece una buena noticia del hecho que Manfred Paulmann haya sido nombrado en la presidencia de la compañía, es que no llega a este cargo solo por tener apellido Paulmann, sino que por una larga trayectoria en la empresa. A tener presente que hasta ayer se desempeñaba como presidente de Cencosud Shopping (Cencomalls) y que era director de Cencosud desde julio de 2021 y una amplia trayectoria”.

    De todos modos el alza en las acciones de Cencosud en la jornada de este viernes permitía recortar sus pérdidas acumuladas dejando la caída en la rentabilidad del mes en 2,36% y la baja en lo que va del año en 16,2%. El jueves, previo al anuncio, las acciones habían cerrado con un descenso de 0,38%.

    Reuniones de la Fed y el Banco Central

    Para la próxima semana además del desarrollo del conflicto en Medio Oriente, la atención de los inversionistas estará puesta en los reportes de resultados de empresas y las reuniones de política monetaria tanto en Chile como en Estados Unidos.

    La mayor parte de los analistas estiman que tanto el Banco Central en Chile como la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrán las tasas de interés en medio de la incertidumbre por la extensión del conflicto en Medio Oriente y su efecto en los precios del petróleo y su impacto en la inflación.

    Más sobre:Bolsa de SantiagoIpsaWall StreetCencosud

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