Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF.

Tras la ratificación a mediados de abril por parte del Senado de su nombramiento, Osvaldo Adasme se integró como nuevo comisionado de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) hasta octubre de 2029.

El ingeniero comercial de la Universidad de Chile, que hasta ahora se desempeñaba como director general de Supervisión Prudencial de la CMF, fue el escogido por el gobierno de José Antonio Kast para llenar el cupo vacante que dejó Catherine Tornel en el consejo de la entidad reguladora, luego de que ella fuera ascendida a la presidencia, tras el fin del periodo legal de su antecesora, Solange Berstein.

De esta manera, el Consejo de la institución quedó conformado por la presidenta, Catherine Tornel; el vicepresidente, Augusto Iglesias; y los comisionados Bernardita Piedrabuena; Beltrán de Ramón; y Osvaldo Adasme.

CMF

Trayectoria

El nuevo comisionado tiene 35 años de experiencia en el mercado financiero, con estudios de especialización en evaluación de proyectos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y con un Master en Dirección de Empresas del IEDE Business School.

Adasme ingresó a la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (actual CMF) como analista de Riesgos en 1990, y luego se desempeñó como jefe de Grupo de Analistas. Entre 1993 y 1997 fue jefe de Riesgos y subgerente de Créditos en una entidad del sector bancario y a fines de 1997 retornó a dicha Superintendencia, como jefe del Departamento de Supervisión.

Durante el transcurso de su carrera en la ex Superintendencia fue asumiendo mayores posiciones de responsabilidad, asumiendo como director de Supervisión, y más tarde como intendente de Supervisión, hasta marzo de 2021, cuando asumió como director general de Supervisión Prudencial.

Ha sido consultor para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en programas de evaluación del sector financiero de otros países (Financial Sector Assessment Program, FSAP). También ha sido consultor en materias de supervisión de riesgos de crédito y sectores económicos para otros organismos supervisores de la región e impartido programas de instrucción en materias de gestión de riesgos.