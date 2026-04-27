Jack Grealish vuelve a inquietar al mundo. A estas alturas, la compleja relación que la figura del Everton, al que llegó cedido por el Manchester City, mantiene con el alcohol es ampliamente conocida. Por la misma razón, ahora se transforma en preocupante.

The Sun, uno de los medios de más presencia en Inglaterra, publica un registro que muestra al futbolista, quien en su mejor momento, en 2021, llegó a costar más de US$ 100 millones, en un estado deplorable: desplomado en una silla, pegado a una mesa en la que hay varias botellas de alcohol.

La confusa imagen de Jack Grealish que inquieta al mundo futbolístico

“Sus amigos intentaron despertarlo, pero el alcohol debe haberlo superado”, declaró un testigo en la nota que publicó el medio, reconocido en el mundo por la chapa de sensacionalista.

Según consigna la publicación, Grealish tardó poco en quedar en su peor condición. Llegó al lugar a eso de las 16:30 del sábado. Una hora después, ya estaba completamente dormido. “Se le pasaron las copas y no había manera de despertarlo, roncaba sin parar”, relató un testigo al medio inglés.

La inquietante imagen de Jack Grealish.

Sus antecedentes lo condenan. Hace tres años, en pleno festejo del título que el Manchester City consiguió en la Champions League fue grabado borracho y bebiendo en público.

El mediocampista se recupera de una fractura en el pie izquierdo. En Everton, al que llegó cedido a mediados del año pasado, el mediocampista llegó a disputar apenas 22 partidos. Ha convertido apenas dos goles y ha entregado seis asistencias.

Entre la lesión y los problemas que ha protagonizado fuera del campo, no tiene opción alguna de disputar el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.