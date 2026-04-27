Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

“Pongámonos serios de una vez por todas. No podemos tener impuestos a las empresas más altos que Suecia, que Dinamarca, que Noruega ”.

Con estas palabras, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, fijó su postura de apoyo a uno de los ejes fundamentales de la Megarreforma que busca recortar el impuesto de primera categoría, de 27% a 23%.

“Evidentemente que esa cuestión no está funcionando como corresponde y por lo demás, los únicos que pueden pagarlo y ser competitivos son los de la industria extractivista que tanto le molesta a la extrema izquierda”, argumentó el excandidato presidencial.

En conversación con T13Radio, el parlamentario fue abordado en ese sentido por el impacto en las cuentas fiscales de esa medida, en medio de las aprensiones de los expertos por cómo se va a compensar la menor recaudación.

Kaiser dijo que no existe un déficit fiscal más permanente que aquel que aquel que se genera con tasas cero de crecimiento económico.

“No nos podemos dar el lujo de tener ahora un 3,8% de déficit y no tener crecimiento económico. O sea, eso es devastador. Tarde o temprano, mantener la situación como está en este momento es inviable. Y quien diga que eso no es así, está mintiendo”, afirmó.

Pymes y FUT

Kaiser también abordó el temas de las pyme en medio de la coyuntura marcada por el acuerdo al que llegó el gobierno con el Partido de la Gente (PDG) para apoyar la megarreforma. El diputado dijo que los Libertarios también abogan por mantener una tasa de 12,5% que fue materia de promesa de su campaña.

“La tasa o el crédito tributario que entrega el gobierno en el proyecto tiene que ser considerado para lo que es el cálculo de tasa. O sea, la tasa oficial es 12,5. Pero de la mano de lo que es el aporte o el subsidio del empleo, eso también tiene un impacto importante en lo que es el cálculo de utilidades”, argumentó.

Johannes Kaiser dijo que su partido estará siempre por respetar los derechos de propiedad intelectual MARIO TELLEZ

Kaiser también expresó su respaldo a reponer el FUT y criticó la reforma de Bachelet en 2014 que puso término a esa medida. A Su juicio, eso le entregó “todo el mercado de financiamiento a los bancos”, porque ya las empresas no podían refinanciarse sobre la base de sus propias utilidades.

“Eso significa que usted no solamente estaba pagando el valor por el capital reinvertido, porque todo esto se paga en caja, sino que terminamos pagando los intereses de los bancos también”, afirmó

Recorte de gasto y Junaeb

El diputado también se refirió al recorte de gasto de 3% ministerial que empuja el Ministerio de Hacienda y que ha generado controversia en las últimas horas por poner en duda algunas iniciativas sociales que generaron duras críticas en la oposición y cuestionamientos en el propio oficialismo.

“En el recorte del 3%, yo creo que debiese ser más. Creo que hubo mucho escándalo, han hecho mucho escándalo por lo que han sido las recomendaciones de ajuste en lo que es el gasto público”, afirmó.

Al abordar específicamente la polémica que puso en duda la alimentación que provee la Junaeb, Kaiser dijo que su interés es que el niño “tenga un plato sobre la mesa”, que sea de buena calidad y al mejor precio.

“Y al contribuyente le interesa que, por favor, se haga esa inversión, pero no se malgaste la plata (…) No puede ser que nosotros tuvimos los casos hace un año y algo atrás, dos años atrás (…) que había unos desayunos pero que ni el rey de Inglaterra (comía). Y resulta que ahí hay mal gasto o hay robo, literalmente, en lo que pueden ser concesiones”, afirmó.

Con todo, y más allá de lo que se entendió del oficio de Hacienda que recomendó descontinuar o reducir programas de la Junaeb, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para 2027, el parlamentario dijo que eso no necesariamente significa eliminar una prestación”.

Propiedad intelectual

Con todo, Kaiser no se comprometió a un respaldo al proyecto de Megarreforma del gobierno y dijo que se deben mejorar algunas cosas como el artículo sobre Inteligencia Artificial, que encendió las alarmas en materia de propiedad intelectual.

“En la medida en que venga exactamente así como viene, evidentemente que sí” lo vamos a votar en contra, afirmó.