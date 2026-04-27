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    Shell alcanza acuerdo para comprar petrolera canadiense ARC en más de US$ 16.000 millones

    La la compañía anglo-neerlandesa dijo que la operación se pagará en un 25% en efectivo y el resto en acciones e incluye la deuda.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Shell compra ARC Resources. DADO RUVIC

    Shell anunció un acuerdo definitivo para adquirir la firma canadiense ARC Resources Ltd, operación con la cual busca fortalecer su base de recursos “para las próximas décadas” y consolidar su presencia en ese país.

    A través de un comunicado, la compañía anglo-neerlandesa dijo que la compra se valoró en US$ 16.400 millones y que cuenta con el respaldo unánime de los directorios de ambas compañías. La operación incluye deuda y arrendamientos por unos US$2.800 millones.

    Se espera que la transacción se concrete en la segunda mitad de 2026, sujeta a aprobaciones de accionistas, tribunales y reguladores.

    Según los términos del acuerdo, los accionistas de ARC recibirán 8,20 dólares canadienses (CAD) en efectivo y 0,40247 acciones ordinarias de Shell por cada título, equivalente a CAD 32,80 por acción, lo que implica una prima de 20% respecto al precio promedio ponderado por volumen de los últimos 30 días al 24 de abril de 2026.

    La firma indicó que el pago representa “aproximadamente 25% en efectivo y 75% en acciones”.

    El financiamiento contempla US$3.400 millones en efectivo y US$10.200 millones en acciones de Shell.

    FILE PHOTO: The Royal Dutch Shell logo is seen at a Shell petrol station in London, January 31, 2008. REUTERS/Toby Melville/File Photo Toby Melville

    El director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, señaló que ARC es “un productor de alta calidad, bajo costo y con baja intensidad de carbono que complementa nuestra presencia actual en Canadá”, y agregó que la operación permite acceder a “activos posicionados de manera única” y a “colegas que aportan una profunda experiencia”. Asimismo, afirmó que la adquisición “establece a Canadá como un eje clave para Shell” y avanza en su estrategia de “entregar más valor con menos emisiones”.

    Por su parte, el presidente y CEO de ARC, Terry Anderson, indicó que la transacción representa “una gran oportunidad para que ARC materialice valor para sus accionistas” y destacó que la firma se está combinando con “una compañía que tiene un portafolio global de activos de primer nivel”. Añadió que los activos y el equipo de ARC “desempeñarán un papel importante en fortalecer el panorama de recursos de Canadá y en proporcionar la energía segura que el mundo necesita”.

    Desde el punto de vista operativo, Shell sostuvo que la adquisición elevará su tasa de crecimiento anual compuesta de producción desde 1% a 4% en comparación con 2025, y que “apoya nuestro objetivo de sostener una producción material de líquidos cercana a 1,4 millones de barriles por día hacia 2030 y más allá”.

    Más sobre:ShellM&APetróleo

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