Shell alcanza acuerdo para comprar petrolera canadiense ARC en más de US$ 16.000 millones

Shell anunció un acuerdo definitivo para adquirir la firma canadiense ARC Resources Ltd, operación con la cual busca fortalecer su base de recursos “para las próximas décadas” y consolidar su presencia en ese país.

A través de un comunicado, la compañía anglo-neerlandesa dijo que la compra se valoró en US$ 16.400 millones y que cuenta con el respaldo unánime de los directorios de ambas compañías. La operación incluye deuda y arrendamientos por unos US$2.800 millones.

Se espera que la transacción se concrete en la segunda mitad de 2026, sujeta a aprobaciones de accionistas, tribunales y reguladores.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de ARC recibirán 8,20 dólares canadienses (CAD) en efectivo y 0,40247 acciones ordinarias de Shell por cada título, equivalente a CAD 32,80 por acción, lo que implica una prima de 20% respecto al precio promedio ponderado por volumen de los últimos 30 días al 24 de abril de 2026.

La firma indicó que el pago representa “aproximadamente 25% en efectivo y 75% en acciones”.

El financiamiento contempla US$3.400 millones en efectivo y US$10.200 millones en acciones de Shell.

FILE PHOTO: The Royal Dutch Shell logo is seen at a Shell petrol station in London, January 31, 2008. REUTERS/Toby Melville/File Photo Toby Melville

El director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, señaló que ARC es “un productor de alta calidad, bajo costo y con baja intensidad de carbono que complementa nuestra presencia actual en Canadá”, y agregó que la operación permite acceder a “activos posicionados de manera única” y a “colegas que aportan una profunda experiencia”. Asimismo, afirmó que la adquisición “establece a Canadá como un eje clave para Shell” y avanza en su estrategia de “entregar más valor con menos emisiones”.

Por su parte, el presidente y CEO de ARC, Terry Anderson, indicó que la transacción representa “una gran oportunidad para que ARC materialice valor para sus accionistas” y destacó que la firma se está combinando con “una compañía que tiene un portafolio global de activos de primer nivel”. Añadió que los activos y el equipo de ARC “desempeñarán un papel importante en fortalecer el panorama de recursos de Canadá y en proporcionar la energía segura que el mundo necesita”.

Desde el punto de vista operativo, Shell sostuvo que la adquisición elevará su tasa de crecimiento anual compuesta de producción desde 1% a 4% en comparación con 2025, y que “apoya nuestro objetivo de sostener una producción material de líquidos cercana a 1,4 millones de barriles por día hacia 2030 y más allá”.